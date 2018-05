Der BGH hat in einem richtungsweisenden Urteil entschieden, dass Dashcam-Aufnahmen vor Gericht zulässig sind. Was heißt das? Die wichtigsten Antworten.

(dpa/mas) Aufnahmen von Auto-Minikameras können bei Unfällen als Beweis vor Gericht verwendet werden. Dies entschied am 15. Mai 2018 der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (VI ZR 233/17). Die Aufnahmen von sogenannten Dashcams dürfen demnach bei Unfall-Prozessen genutzt werden.

Das anlasslose Dauerfilmen wird aber weiter bestraft, die Richter verwiesen auf das Datenschutzgesetz. Diese Unzulässigkeit führt aber nicht dazu, dass die Bilder in Zivilprozessen nicht verwertet werden dürfen. Es sei immer eine Frage der Abwägung im Einzelfall. Damit hatte die Revision eines Autofahrers aus Sachsen-Anhalt Erfolg. Er wollte seine Unschuld an einem Unfall in Magdeburg anhand der Aufzeichnungen seiner die Richter verwiesen auf das Datenschutzgesetz. Diese Unzulässigkeit führt aber nicht dazu, dass die Bilder in Zivilprozessen nicht verwertet werden dürfen. Es sei immer eine Frage der Abwägung im Einzelfall. Damit hatte die Revision eines Autofahrers aus Sachsen-Anhalt Erfolg. Er wollte seine Unschuld an einem Unfall in Magdeburg anhand der Aufzeichnungen seiner Dashcam beweisen – doch weder das Amts- noch das Landgericht berücksichtigten diese. Da solche Aufnahmen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstießen, dürften sie nicht als Beweis herangezogen werden, hatten die Magdeburger Richter argumentiert. Der BGH sah dies nun anders. Bislang war die Rechtslage unklar, die Gerichte hatten unterschiedlich zum Einsatz der Dashcam-Aufzeichnungen geurteilt.

Fragen und Antworten zum Thema Dashcam

Was ist eine Dashcam und wie funktioniert sie?

Eine Dashcam ist eine Minikamera, ähnlich groß wie ein Navi (es gibt auch Navigationsgeräte mit Dashcam-Funktion), die am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe befestigt wird. Sie zeichnet das Verkehrsgeschehen vor dem Fahrzeug in Endlosschleife auf, löscht aber ältere Aufnahmen meist selbsttätig. Die Preise liegen in etwa im Bereich von 30 bis 350 Euro.

Wozu sind sie da?

Sie kann zum einen für private Zwecke eine Fahrt mit Landschaftsaufnahmen dokumentieren. Hauptsächlich aber soll sie der Beweisführung im Falle eines Unfalls oder nach einer bedrohlichen Situation im Straßenverkehr dienen.

Wo liegt das Problem?

Datenschützer befürchten eine dauerhafte, flächendeckende Überwachung. Paragraf 6b des Bundesdatenschutzgesetzes sagt: "Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie 1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, 2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist (...)." Es stehen sich also das Interesse des Geschädigten an einer Dokumentation eines Geschehens für mögliche Schadensersatzansprüche und das "informelle Selbstbestimmungsrecht" des Einzelnen gegenüber; also das Recht, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, ohne befürchten zu müssen, ungewollt und anlasslos zum Objekt einer Videoüberwachung gemacht zu werden.

Darf ich gemachte Aufnahmen ins Internet stellen?

Davon raten Fachanwälte dringend ab. Laut Andreas Krämer von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) darf man zwar grundsätzlich eine solche Minikamera im Auto installieren. Aufnahmen ins Netz zu stellen, auf denen Unbeteiligte oder deren Eigentum zu sehen sind, sei aber verboten: "Damit verletzt man Persönlichkeitsrechte. Der Betroffene hätte dann gegen den Filmenden Unterlassungsansprüche."

Was sagen die Gerichte?

Die Bewertung war bislang höchst unterschiedlich, einige Gerichte entschieden für, andere gegen die Zulässigkeit. Das BGH-Urteil vom 15. Mai 2018 ist richtungsweisend – damit sind Aufnahmen der Mini-Kameras als Beweismittel künftig erlaubt.

Wie steht die Polizei dazu?

Sie ist tendenziell für eine Nutzung. Eine Dashcam erhöhe generell die Erfolgsaussichten einer objektiven Beweisführung, sagt Sven-Erik Wecker von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). "Die Kameras können auch zum Nachweis von Verkehrsstraftaten wie Nötigungen und Gefährdungen dienen, für die bislang ausschließlich die brüchigen Beweismittel der Aussagen und Erinnerungen der Verkehrsopfer vorliegen." Mehr noch: Damit Unfälle sicher aufgeklärt werden können, plädiert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) für eine weitergehende Maßnahme. "Fahrzeuge sind ja rollende Computer. Man kann sehr viel aus den Speichergeräten auslesen", sagt Sprecher Jan Velleman. "Deswegen fordern wir die verbindliche Einführung des Unfalldatenspeichers."

Was sagen die Automobilclubs?

Sie fordern vor allem Rechtssicherheit. Nicht Gerichte, sondern der Gesetzgeber solle Klarheit schaffen. Der ACE schlägt den Einsatz elektronisch "verplombter" Dashcams vor. Eine Verschlüsselung könne Missbrauch verhindern und sicherstellen, dass nur Ermittlungsbeamte das Material auswerten können. "Damit wäre auch Gaffer-Videos im Internet ein Riegel vorgeschoben", so ein Sprecher.

Wo sind Dashcams im europäischen Ausland erlaubt?

Erlaubt und populär sind Dashcams in Russland. Bei Youtube kursieren unzählige Videos von Unfall, Prügel- oder sonstigen Szenen aus dem ruppigen russischen Straßenverkehr. Laut ADAC ist die Nutzung in Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Finnland, Frankreich (soll die Aufnahme als Beweismittel verwendet werden, sind andere Unfallbeteiligte unmittelbar nach dem Unfall über die Aufnahmen zu informieren), Großbritannien, Italien, Malta, Niederlande, Norwegen (lediglich für den privaten Gebrauch, der Fahrer darf nicht abgelenkt werden), Polen, Schweden (die Kamera muss leicht entfernbar sein und die Aufnahmen müssen regelmäßig überschrieben werden), Serbien, Spanien, der Tschechische Republik und Ungarn (Kamera sollte nur eine geringe Auflösung aufweisen, nicht benötigte Daten sollten nach fünf Tagen gelöscht werden und gegen den Zugriff unbefugter Dritter geschützt sein) erlaubt. In Österreich ist das Anbringen einer Minikamera im Auto nur mit Genehmigung erlaubt.