Fiat 500L Facelift (2017): Erlkönig — 16.12.2016 Facelift für den 500L Fiats Mini-Van 500L bekommt ein Facelift mit neuen Motoren, neuen Leuchten und neuem Infotainment. AUTO BILD hat erste Erlkönigbilder.

Die Rücklichter des 500L bekommen wahrscheinlich einen 3D-Effekt, vielleicht sogar eine LED-Grafik.

Neue Motoren und neues Infotainment







Autor: Katharina Berndt

Es ist Zeit für ein Facelift des Minivans 500L, findet Fiat . Die AUTO BILD-Erlkönigfotografen haben bereits einen gut getarnten Erlkönig beim Kältetest erwischt. Die Änderungen dürften sich allerdings am Facelift des "normalen" Fiat 500 von 2015 orientieren. Das heißt vor allem, dass Fiat Hand an die LED-Lichtsignatur vorn legt und die Größe der Nebelscheinwerfer anpasst. Außerdem dürfte sich die Form der unteren Lufteinlässe an der Front ändern. Die Rücklichter bekommen wahrscheinlich einen 3D-Effekt, vielleicht sogar eine LED-Grafik.Innen bleibt der geliftete 500L dem Retrostyle mit Sicherheit treu, bekommt aber die neueste Version des Infotainmentsystems Uconnect. Bei den Motoren bieten sich zwei Benziner aus dem Fiat Tipo an. Der 1,3-Liter-MultiJet mit 95 PS und der 1,6-Liter-MultiJet mit 120 PS dürften auch beim Fiat 500L zum Einsatz kommen.