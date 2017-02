Ford Fiesta ST 200/Mini JCW Pro/Renault Clio RS 220: Test — 08.02.2017 Aufstand der Power-Zwerge Erreichen Ford Fiesta ST 200, Mini JCW Pro und Renault Clio RS 220 auf dem Sachsenring die Zeiten gestandener Kompakter? Ein Vergleich.

Asphaltraketen: Fiesta ST 200, Mini JCW Pro und Clio RS 220 machen auch auf dem Sachsenring Spaß.

Fahrzeugdaten Ford Mini Renault Modell Fiesta ST 200 Mini Cooper JCW Pro Clio RS 220 Trophy Motorbauart R4 R4 R4 Aufladung/Ladedruck Turbo/1,5 bar Turbo/1,2 bar Turbo/1,2 bar Einbaulage vorn quer vorn quer vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1596 cm³ 1998 cm³ 1618 cm³ Bohrung x Hub 79,0 x 81,4 mm 82,0 x 94,6 mm 79,9 x 81,1 mm Verdichtung 10,1:1 10,2:1 9,5:1 kW (PS) bei 1/min 147 (200)/6000 170 (231)/5200 162 (220)/6050 Literleistung 125 PS/l 116 PS/l 136 PS/l Nm bei 1/min 290/2500-4000 320/1250 280/2000 Antrieb Vorderrad Vorderrad Vorderrad Getriebe 6-Gang manuell 6-Gang manuell 6-Gang-Doppelkupplung Bremsen vorn 278 mm/innenbel. 335 mm/innenbel. 320 mm/innenbel. Bremsen hinten 253 mm 259 mm 260 mm Bremsscheiben Stahl Stahl Stahl Radgröße 7,5 x 17" 7 x 17" 7,5 x 18" Reifengröße 205/40 R 17 205/45 R 17 205/40 R 18 Reifentyp Bridgestone Potenza RE 050A Pirelli P Zero Michelin Pilot Super Sport Länge/Breite/Höhe 3975/1709/1456 mm 3874/1727/1414 mm 4090/1732/1448 mm Radstand 2489 mm 2495 mm 2589 mm Tankvolumen 42 l 44 l 45 l Kofferraumvolumen 281-965 l 211-731 l 300-1146 l Testwagenpreis 24.840 Euro 34.432 Euro 28.070 Euro

Messwerte Ford Mini Renault Beschleunigung 0- 50 km/h 2,7 s 2,7 s 2,5 s 0-100 km/h 6,7 s 6,3 s 6,4 s 0-130 km/h 10,5 s 9,6 s 9,8 s 0-160 km/h 15,6 s 13,7 s 14,8 s 0-200 km/h 27,9 s 22,9 s - 0-402,34 m (Viertelmeile) 14,79 s 14,47 s 14,69 s Vmax 230 km/h 246 km/h 235 km/h Elastizität 60-100 km/h (4. Gang) 4,4 s 3,5 s 3,6 s 80-120 km/h (5. Gang) 5,8 s 5,5 s 6,5 s 80-120 km/h (6. Gang) 7,2 s 6,8 s 9,4 s Bremsweg 100-0 km/h kalt 35,0 m 33,4 m 36,2 m 100-0 km/h warm 35,5 m 34,1 m 34,9 m 200-0 km/h warm 149,7 m - - Testverbrauch Ø auf 100 km 8,2 l Super 8,1 l Super Plus 10,0 l Super Plus Reichweite 510 km 540 km 450 km Gewichte Leergewicht/Zuladung 1187/388 kg 1259/426 kg 1283/428 kg Gewichtsverteilung VA/HA 63/37 % 64/36 % 64/36 % Leistungsgewicht 5,9 kg/PS 5,5 kg/PS 5,8 kg/PS

Autor: Guido Komp

s gibt einfach Autos, die sich aufgrund ihres fahrdynamischen Potenzials auf öffentlichen Straßen nicht ausquetschen lassen wie eine Zitrone. Als alternative Spielwiese bleibt dann oftmals nur eine abgesperrte Rennstrecke. Das mag anfangs noch faszinieren, kann aber auch schnell frustrierend werden, wenn man das Überangebot an Power und Grip auf öffentlichen Straßen guten Gewissens lediglich ansatzweise auskosten kann. Schon unsere drei Superminis Ford Fiesta ST 200, Mini JCW Pro und Renault Clio RS 220 Trophy bieten genügend Leistung, ihren Fahrern imaginäre Hörnchen wachsen zu lassen.Um den auf der Schulter sitzenden Engel der StVO nicht hektisch mit den Flügeln schlagen zu lassen, treibt es uns für diesen Vergleich auf unsere Hausstrecke, den Sachsenring in Oberlungwitz. Neben einer dezidierten fahrdynamischen Bewertung wollen wir herausfinden, ob unsere potenten Kleinen auf der Strecke auch gegen gestandene Kompaktsportler auftrumpfen können. Zwei Beispiele: Ein VW Golf GTI Performance umrundet den Sachsenring in 1:44,65 min, der Ford Focus ST in 1:45,29 min. Wie dicht rückt ihnen unser Trio da wohl auf die Pelle? Der Fiesta ST 200 hat sich bereits im Supertest bravourös geschlagen, der Mini JCW Pro löste sein Ticket im Kurztest mit wiedergefundener Kurven-Freude. Und der Clio RS? Er trägt noch eine gewisse Bringschuld mit sich herum, nachdem ihm Turbomotor und Doppelkuppler zuletzt arg auf die Spaßbremse getreten haben.