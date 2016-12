Gebrauchtwagen ohne Wertverlust — 23.12.2016 Hier steigen die Kurse Kaufen ohne Wertverlust: Diese Gebrauchtwagen haben ihren Tiefstpreis bereits erreicht. Mit etwas Glück und guter Pflege legt der Kurs in Zukunft zu.

A

Darauf sollten Sie achten Auch rare Angebote sind oft nicht einmalig Nur wer sich wirklich gut auskennt, kann es sich erlauben, sofort zuzugreifen, sobald er ein günstiges Angebot erspäht hat. Für alle anderen gilt: viel vergleichen, ordentlich recherchieren und sorgfältig auswählen. Panik ist nicht angebracht, denn die Erfahrung zeigt: Auch für seltene Angebote gibt es – mit etwas Geduld – meist ein zweite Chance. Auf die Substanz kommt es an Wichtig für die gute Wertprognose ist eine gesunde Substanz. Zwischen gepflegten Angeboten mit nachvollziehbarer Historie und abgerittenen Modellen mit Wartungsstau liegen manchmal nur ein paar hundert Euro. Wer hier spart, handelt mit Rosinen. Ganz oben in der Suchliste der Gebrauchtwagenbörsen warten selten echte Schnäppchen. Nicht blenden lassen Wenn Bremsen, Zahnriemen und Reifen am Ende sind, kommen schnell vierstellige Beträge zusammen. Das Gleiche gilt für übermäßig viele Mängel am Lack. Soll der Wert des Autos steigen oder zumindest stabil blieben, muss auch die Optik stimmen. Und das Entfernen von vielen Dellen und Kratzern ist selbst mit Smart Repair kein billiges Vergnügen. Nicht als Daily Driver nutzen Auf regelmäßige Pflege und Wartung darf natürlich auch bei Autos mit guter Preisprognose nicht verzichtet werden. Zu den werterhaltenden Maßnahmen gehört außerdem eine moderate Planung bei der Laufleistung. Wer im Jahr 30.000 Kilometer abspult, der sollte nicht unbedingt mit steigendem Wert rechnen. Das gewisse Extra Außerdem wichtig für eine stabile Wertentwicklung: die richtige Ausstattung. In Foren kann man sich vorab informieren, welche Extras bei dem jeweiligen Modell besonders begehrt sind. Diese machen das Auto beim Kauf nicht unbedingt teurer, denn nicht jeder Verkäufer weiß um den Wert der Sonderausstattung. 1 von 5

Der radikalste Opel heißt Speedster



Auch bei hohem Tempo lenkt der Speedster unglaublich willig ein. Das oft zitierte Gokart-Feeling ist bei diesem Opel absolut keine Übertreibung. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Opel Speedster Ausgerechnet Opel ! Die Marke, die in den 90ern hauptsächlich Corsa für Fahranfängerinnen, Zafira für Familien und die letzten Omega für Senioren auslieferte, schickte 2002 eine kompromisslose Fahrmaschine auf den Markt. Einen Lotus mit Blitz! Denn der Speedster ist eigentlich eine Elise und stammt aus der Lotus-Fabrik im englischen Hethel. Eine verrückte Idee: So radikal anders, so sportlich und so exotisch war kein anderer Opel zuvor. Geboren in der angelsächsischen Provinz, begeistert der Speedster auf sauengen Landstraßen, flitzt meisterhaft um Hecken und Steinmauern. Autobahn ? Nee, eher nicht! Klar, mit einer Spitze von 243 km/h kann er dort locker mit den PS-Haien mithalten. Aber dafür ist er nicht gemacht. Vielmehr ist es die messerscharfe Lenkung, mit der er sich extrem schnell und präzise selbst durch schwierigste Straßenbiegungen zirkeln lässt, die seinen Fahrer im tiefen Alu-Monocoque jubeln lässt. Karosserie und Fahrwerk sind so steif und stramm, dass Kurventempo und G-Kräfte Rennwagen-Niveau erreichen.

Basis von Lotus, Motoren von Opel

Der karge Innenraum ist keine Not, sondern Tugend. Der Turbo bringt 1005 Kilogramm auf die Waage. Beim 147 PS starken Sauger sind es sogar nur 950. Und es ist der Motor: Anders als die Elise mit ihren Rover-Triebwerken kam der Speedster mit 2,2-Liter-Sauger und 147 PS aus dem Vectra , ab 2003 sogar mit 200-PS-Turbomotor aus dem Astra OPC . Die schieben den 1000 Kilo leichten Roadster derart vehement nach vorn, dass der Speedster auf kleinen Rennstrecken zu den gefeierten Handling-Königen zählt. 4,9 Sekunden für den Null-auf-100-Sprint sind höchste Sportwagenliga. Oben ohne Dach, unten in den Schalensitz gezwängt und vor einem der puristische Alu-Look eines Rennwagens – mehr Racefeeling kann es in einem Serienauto kaum geben. Nach dem Vorbild von Colin Chapman, legendärer Lotus-Boss und Erfinder des leichtsinnigen Leichtbaus, findet sich kein Schalter oder Knopf zu viel im Cockpit . Nur drei Warnlampen sind immer präsent: die, die das baldige Hochschalten anmahnt, die Reservelampe des 36-Liter-Tanks und die im Kopf, wenn es darum geht, nicht viel mehr als eine Kulturtasche zu transportieren. Während Ende der 90er die Flex-7-Sitze des Zafira ein neuartiges Raumkonzept aufzeigten, übt der Speedster mit einem winzigen Stauabteil im Heck den Totalverzicht in Sachen Reisegepäck.

Oft bewundert, aber selten gekauft



Direkt hinter dem Motorraum liegt der kleine Kofferraum. 206 Liter Gepäck schluckt die kleine Luke. Für ein paar Rennstiefel reicht der Platz dicke. Aber das ist zweitrangig, zumal zu viel Beladung nur das neutrale Handling gefährden würde. Obwohl der Speedster im Fahrverhalten mit der Elise fast gleichzieht, sie bei den Fahrleistungen sogar übertrumpft, blieben die Stückzahlen immer hinter den Erwartungen zurück. Die Begründung prangt am Heck. Ein Opel galt lange als Lusttöter. Obwohl der Speedster viel Bewunderung und Sympathie erntete, wollte ihn kaum jemand kaufen. Am Ende brach die Nachfrage so stark ein, dass Opel sich nach nur vier Jahren und gerade mal 7207 Exemplaren entschied, das Modell vom Markt zu nehmen. Heute wird die Marke erfolgreich emotionalisiert. Umparken im Kopf und so. Ein aktueller Speedster wäre dafür kein schlechter Botschafter. Doch zu haben ist er nur noch antiquarisch. Zu steigenden Preisen.

Unsere gesamte Auswahl an Autos mit guter Chance auf Wertzuwachs sehen Sie in den beiden Bildergalerien. Gebrauchte ohne Wertverlust (Teil 2) zur Galerie Gebrauchte ohne Wertverlust (Teil 1) zur Galerie

Autoren: Stefan Novitski , Christoph Richter, Malte Büttner, Lars Busemann

utos als Wertanlage, da denken viele an mindestens 30 Jahre alte Oldtimer – liebevoll gepflegt und stets schonend gefahren, am besten ausschließlich bei gutem Wetter. Für den Alltag taugt so eine Wertanlage meist nichts. Doch es gibt auch jüngere Autos, die für die regelmäßige Nutzung gewappnet sind und trotzdem nicht mehr an Wert verlieren. Bei einigen Modellen wird der künftige Verkaufspreis sogar über dem liegen, was der Käufer heute für das Auto auf den Tisch legen muss. AUTO BILD hat nach solchen Modellen Ausschau gehalten.