Geschwindigkeitsrekord: Koenigsegg Agera RS — 05.10.2017 Koenigsegg bricht 0-400-0-Rekord Der Koenigsegg Agera RS unterbietet den noch jungen 0-400-0-Geschwindigkeitsrekord des Bugatti Chiron um gute fünf Sekunden. AUTO BILD hat das Video!

Der Agera RS entwickelt dank 1MW-Upgrade 1360 PS. Normalerweise sind es 1160.



Lang hielt der Rekord des Chiron nicht



Bugatti Chiron: Die 42 im Grill steht unmissverständlich für eine Fahrt der Extreme!

Autoren: Stefan Novitski , Christoph Richter

Lange hat es nicht gedauert! Nach knapp drei Wochen ist der bisherige 0-400-0-Rekordhalter, ein Bugatti Chiron , schon entthront. Ganze 36,44 Sekunden brauchte ein Koenigsegg Agera RS am 1. Oktober 2017 für den Spurt von 0 auf Tempo 400 km/h mit anschließender Vollbremsung bis zum Stillstand. Damit ist der 1360 PS starke Schwede, übrigens ein Kundenfahrzeug, mehr als fünf Sekunden schneller als sein französischer Konkurrent. Bis Tempo 400 vergingen auf einer Strecke von 1958 Metern rund 26,88 Sekunden, von 400 auf 0 waren es 483 Meter in 9,56 Sekunden. Mit der erreichten Geschwindigkeit von 403 km/h standen insgesamt 37,28 Sekunden auf der Stoppuhr! Ort der Rekordfahrt war der Flugplatz im dänischen Vandel. Hinterm Steuer saß der schwedische Koenigsegg-Werksfahrer Niklas Lilja!Erst am 11. September 2017 hatte Bugatti eine Rekordfahrt gemeldet, der SGS-TÜV Saar registrierte folgende Zeiten für den Chiron: Nach ganzen 13,1 Sekunden standen 300 km/h auf dem Tacho, nach 32,6 Sekunden 400, und nach knapp zehn weiteren Sekunden (insgesamt 41,9 Sekunden) stand der schnelle Franzose wieder. Für die irre Tempo-Fahrt saß Ex-Formel-1-Rennfahrer Juan Pablo Montoya hinterm Steuer. Der dreimalige Sieger der 24 Stunden von Daytona entlockte den acht Litern Hubraum die volle Leistung, erreichte jedoch nicht die Höchstgeschwindigkeit. Nach wie vor nennt Bugatti für den Chiron kein Tempolimit . 2018 soll es eine offizielle Höchstgeschwindigkeit geben: Nach ersten Spekulationen peilen die Franzosen 450 km/h oder mehr an.