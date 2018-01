Honda CR-V IV: Gebrauchtwagen-Test — 03.01.2018 Honda CR-V glänzt als Gebrauchter Der CR-V ist ein Honda aus englischer Produktion. Na? Vorurteile? Unberechtigt, denn der Gebrauchtwagen-Test zeigt: Der CR-V hält!

F

Honda

CR-V

CR-V

CR-V

Honda

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Honda CR-V

Plötzlich streikende Diesel kennt Generation IV nicht mehr



Ehrensache für Honda, dass man seine Motoren selbst entwickelt und produziert, das betrifft auch die Diesel.

CR-V

Honda

CR-V

Honda

Honda

Honda

CR-V

CR-V

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 314 Euro Scheinwerfer 732 Euro Bremsscheiben vorn (ein Satz 230 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 125 Euro Schaltgetriebe (neu) 5611 Euro Motor ohne Anbauteile (neu) nicht verfügbar Generator (neu) 1107 Euro Anlasser (neu) 754 Euro Wasserpumpe (neu) 141 Euro Auspuff ohne Kat 1149 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines CR-V 2.2 i-DTEC mit Schaltgetriebe, Baujahr 2013

Mit Automatik reduziert sich die Anhängelast auf 1,5 Tonnen

Klappernde Rücksitzbank, instabiles Handschuhfach, unzuverlässige Parksensoren: Die Detailverarbeitung ist immer wieder Grund zur Klage.

CR-V

Honda

Honda

CR-V

Honda

CR-V

Modellgeschichte 2012 Einführung der 4. Generation des CR-V; L / B / H 4,61 / 1,82 / 1,69 m; 2.0-Vierzylinder-Benziner (155 PS) oder 2.2-Vierzylinder-Turbodiesel (150 PS), beide mit 6-Gang-Schalt- oder 5-Stufen-Wandlerautomatikgetriebe 2015 Große Modellpflege mit neuer Frontpartie (Scheinwerfer, Kühlergrill, Stoßfänger), neuen Rückleuchten, neuem Heckstoßfänger, neuer Audio-/Navigationsanlage; 1.6-Vierzylinder-Turbodiesel (160 PS) statt 2.2; neues Wandlerautomatikgetriebe mit neun statt fünf Stufen (nur für Diesel) 2016 Vorstellung des CRV der 5. Generation in den USA 2017 Produktionsende des CR-V IV (intern Typ RE) im US-Werk und Produktionsstart des CR-V Nummer V im US-Werk in Greensburg/Indiana. Die EU-Version kommt 2018 aus GB

Viele treue Fans hat der CR-V nicht



Honda

CR-V

Honda

CR-V

Gebrauchtwagenpreise (Euro) Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 2.0 S 2.0 Comfort 2.0 Elegance 2.0 Executive 2.2 i-DTEC Comfort Türen / Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 kW/PS 114 / 155 114 / 155 114 / 155 114 / 155 110 / 150 Verbrauch/100 km 10,0 l S 10,0 l S 10,0 l S 10,0 l S 7,5 l D Höchstgeschwindig. 190 km/h 1 190 km/h 1 190 km/ 190 km/h 191 km/h Versich. (HP/VK/TK) 17 / 21 / 25 17 / 21 / 25 17 / 21 / 2 17 / 21 / 25 19 / 22 / 25 Neupreis 25.990 25.990 30.940 37.640 29.590 2016 (20.000 km)* 19.500 19.500 23.500 28.000 2015 (40.000 km)* 17.000 17.000 19.700 23.500 20.000 2014 (58.000 km)* 15.500 15.500 18.000 21.000 18.000 2013 (74.000 km)* 14.300 14.300 16.200 19.000 16.000 2012 (90.000 km)* 13.500 13.500 15.300 17.800 14.500 Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 2.2 i-DTEC Elegance 2.2 i-DTEC Executive 1.6 i-DTEC Elegance 1.6 i-DTEC Lifestyle 1.6 i-DTEC Executive Türen / Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 kW/PS 110 / 150 110 / 150 118 / 160 118 / 160 118 / 160 Verbrauch/100 km 7,5 l D 7,5 l D 7,0 l D 7,0 l D 7,0 l D Höchstgeschwindig. 191 km/h 191 km/h 202 km/h 202 km/h 202 km/h Versich. (HP/VK/TK) 19 / 22 / 25 19 / 22 / 25 17 / 22 / 27 17 / 22 / 27 17 / 22 / 27 Neupreis 32.080 38.155 33.690 37.290 40.390 2016 (20.000 km)* 21.500 25.000 26.000 28.500 31.000 2015 (40.000 km)* 22.500 24.200 26.500 2014 (58.000 km)* 19.500 22.500 19.500 21.000 23.500 2013 (74.000 km)* 17.400 20.000 2012 (90.000 km)* 15.600 18.000

Martin Braun Fazit Ein CR-V der vierten Generation ist eines der wenigen Autos, die man fast blind am Telefon kaufen kann. So wenig Ärger und Pannen gibt es wirklich selten. Deshalb erstaunlich: Der Honda hat nicht viele treue Fans.

Autor: Hendrik Dieckmann

ür was steht die Abkürzung CR-V ? Diese Frage trieb vor über 20 Jahren auch uns um, als der-Allradler in seiner ersten Generation vorgestellt wurde. Die Antwort war zunächst nicht eindeutig. Im Produktionsland Großbritannien liest man etwas vom Compact Recreational Vehicle (kompaktes Freizeitfahrzeug), Honda in Japan erklärtdagegen als Comfortable Runabout Vehicle (zu Deutsch etwa: komfortabler Flitzer). Und hier sprechen manche vom Krff. Wie dem auch sei: Derwar über all die Jahre weltweit ein grandioser Verkaufserfolg. Dazu beigetragen hat auch seine Verlässlichkeit. Das gilt ebenso für die vierte-Generation, um die es hier geht. Gegenüber seinem bis 2012 gebauten Vorgänger wurden kleinere Schwächen mit der Generation IV wirkungsvoll ausgemerzt: Der Empfindlichkeit gegenüber der eingefüllten Ölsorte des-eigenen Allradantriebs begegneten die Japaner mit einer bemerkenswert radikalen Maßnahme: Nummer IV bekam einen komplett neuen Kupplungsallradantrieb mit elektronischer statt rein hydraulischer Regelung, der zwar den zusätzlichen Hinterradantrieb immer noch nicht konsequent genug beteiligt, aber wenigstens keine besonderen Ansprüche an die Ölsorte stellt. Und den etwas fragilen Klappmechanismus der elektrisch einklappbaren Außenspiegel von Generation III hat Honda in der Generation IV erfolgreich verstärkt.Alles gut also beimNummer IV? Ja, keine Ölverluste, keine Wassereinbrüche. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil gerade wir Deutsche nicht selten ein schwer ausrottbares Vorurteil gegenüber Autos aus England pflegen. Schließlich produziertdie für Westeuropa bestimmtennicht im Stammwerk in Japan oder im ebenfalls vorhandenen-US-Werk, sondern in seinem britischen Werk in Swindon, rund 100 Kilometer westlich von London. Doch die Japaner bekamen schon 1992 die Probleme mit konsequenter Automatisierung und strengsten Kontrollen in den Griff. Auch die vonselbst konstruierten Motoren für Europa werden in England gefertigt: die Benziner seit 1989 und die Diesel seit 2005. Mit der Generation IV bekamauch das seltene, aber für die-Fahrer ärgerliche Phänomen des plötzlich streikenden Dieselmotors in den Griff. Der Selbstzünder der Generation III blieb in seltenen Fällen ohne Vorwarnung einfach stehen und konnte nicht mehr gestartet werden. Die Stromversorgung der Kraftstoffpumpe erwies sich als ein wenig instabil. Ehrensache, dass derNummer IV diese Pannenursache trotz gleichem 2,2-Liter-Motor nicht mehr zeigt.Zur großen Modellpflege im Modelljahr 2015 bekam derdann einen neuen Dieselmotor: 1,6 statt 2,2 Liter Hubraum, aber 160 statt 150 PS. Der kleine Motor macht offenkundig keinen Ärger, verbraucht in Leserhand immerhin rund einen halben Liter/100 km weniger Dieselöl als der 2,2-Liter vor 2015 und zieht erstaunlich gut. Das meinen wir durchaus wörtlich, dennerlaubt zwei Tonnen Anhängelast, was beim Gasgeben fühlbar an der Vorderachse zerrt. Achtung: Mit Automatikgetriebe reduziert sich die Anhängelast von Benziner und Diesel auf 1,5 Tonnen. Für den Benziner mit Schaltgetriebe erlaubtohnehin nur 1,7 Tonnen. Diese geringen Anhängelasten kritisieren auch die-Besitzer, vor allem die Automatikfahrer. Und noch etwas wird moniert: die teilweise offenbar etwas lieblose Detailverarbeitung: eine unbesetzt klappernde Rücksitzbank, ein instabiles Handschuhfach, unzuverlässige Parksensoren und Heckwischer sowie lose Befestigungsclips im Motorraum. Insgesamt neun Prozent wünschen sich hier Verbesserungen. Erstaunlich dabei: Diese Beschwerden stammen deutlich überwiegend von Dieselfahrern; die Benzinerbesitzer zeigen sich wesentlich zufriedener. Die-Vertragshändler bemühen sich redlich um ihre-Kundschaft, was diese mit der Vergabe guter Noten honoriert: 92 Prozent vergeben mindestens die Note Gut – ein gerade heutzutage weit überdurchschnittlicher Wert. Als Durchschnittspreis für eine große Inspektion werden 450 Euro genannt.Kaum Ärger mit dem Auto, kaum Reparaturen, kaum Verdruss bei einer Hauptuntersuchung, vertrauenerweckende Vertragswerkstätten – da müsste sich doch die Zufriedenheitsstimmung in enorm guten Wiederkaufquoten fürniederschlagen. Doch das tut sie nicht. Nur 23 Prozent wollen wieder einenIV nehmen oder auf das für 2018 in Deutschland erwartete Nachfolgemodell der fünften Generation umsteigen. Das ist eine fürtraurige, ja bestürzend niedrige Quote. Mehr als die Hälfte der-Besitzer weiß jetzt schon, dass sie die Marke wechseln wollen. Favoriten sind hier Skoda, Hyundai und Kia . Immerhin bleiben rund 20 Prozent, die noch unentschlossen und deshalb noch nicht verloren sind.