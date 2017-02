Hymer B-DL 588/Eura Integra Line 695 QB: Wohnmobil-Test — 08.02.2017 Duell auf Augenhöhe Selbst in Boomzeiten gibt's Überraschungen auf dem Preisschild: Der Eura Integra Line 695 kostet fast genau 11.000 Euro weniger als die neue Hymer B-Klasse. Was ist da denn los? Der Vergleich!

Pkw-Prinzip: Beim Grundpreis sparen, bei den Extras zuschlagen



Viel drin im Eura: Großzügige Sitzgruppe und gute Ausstattung inklusive Backofen.

Technische Daten Eura Mobil Hymer Fahrzeugdaten Motorisierung Fiat MultiJet II 150 Fiat MultiJet 150 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 110 (150)/3600 109 (148)/3600 Nm bei U/min 380/1500 350/1500 Höchstgeschwindigkeit 130 km/h 142 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l Diesel 90 l Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 1900/750 kg 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 7090/2322/2880 mm 6990/2220/2960 mm Radstand 4035 mm 3900 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK GFK/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden EPS/XPS/XPS PU/PU/PU Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/38mm 34/34/35mm Fenster 5 5 Dachhauben 3 3 Max. Innenhöhe/Innenbreite 1980/2180mm 1985/2055mm Bettenmaß Front (L x B) 1500 x 1900 mm 1810 x 1460 mm Bettenmaß Mitte (L x B) — — Bettenmaß Heck (L x B) 1895 x 1380mm 2010/1940x 2035 mm Herd 3 Flammen 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 154/30l 160/30l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/ mit Dreipunktgurten 4/4 4/4 Heizung Truma Combi 6/Alde Warmwasser Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 2/3 2/5 Leuchten 18 12 Aufbaubatterie 80Ah 95Ah Frischwassertank 140l 150l Abwassertank 100l 130l Gasvorrat 2x11kg 2x11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 71.990 Euro 82.990 Euro Testwagenpreis 86.630 Euro 95.985 Euro

Autoren: Christian Steiger, Axel Sülwald

o muss es sein, das gute Leben. Holzvertäfelt wie ein Chalet in den Schweizer Bergen, aber ausgestattet wie ein Hotelzimmer der teureren Art. Du stellst das Oberteil deines Queensbetts hoch, schaust auf die blau beleuchtete Designerdusche in der Ecke: Hey, wer hat so was schon daheim? Und weiter vorn steht ein kühn geschwungener Küchenblock, wie ihn sonst nur Nobelmarken anbieten. Dabei sprechen wir von einem Nice-Price-Angebot. Wenn auch eines für Gutverdiener: Die Preisliste beginnt knapp über 70.000 Euro.Wer in letzter Zeit einen Mittelklasse-Pkw gekauft hat, kennt das Spiel: Die Skoda und Kia dieser Welt haben die Regeln der Branche auf den Kopf gestellt. Von Billigmarken redet keiner mehr, die Käufer sparen beim Grundpreis und schlagen dann bei den Extras zu. Das funktioniert auch bei Wohnmobilen – und macht noch mehr Spaß als bei Octavia und Co. So kostet ein Eura mit Rundum-glücklich-Ausstattung nicht weniger als eine neue Hymer B-Klasse . Nur dass die noch keine Extras an Bord hat. Aber natürlich ist auch der B-DL 588 eine stolze Erscheinung, ein Sehnsuchtsmodell der Fernwehbranche: Sie, liebe Leser, haben sie gerade mit dem GOLDENEN REISEMOBIL 2016 ausgezeichnet. Aber unter 82.000 Euro bauen die Schwaben keines ihrer Traummobile. Ein paar Häkchen, und es stehen wie beim Testwagen 95.000 Euro auf der Rechnung. Auch so kann es sein, das gute Leben: Fürs gesparte Geld lassen sich ein paar lange Urlaube machen. Aber wie fühlt sich der Unterschied in der Praxis an? Gibt es ihn überhaupt?