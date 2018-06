Mehr als nur Optik-Beiwerk: Der auffällige Heckspoiler ist dreifach verstellbar und sorgt für Anpressdruck.

So ist auch das Programm für die aktuelle Version wieder sehr umfangreich: Vom Optik-Tuning über verschiedene Fahrwerkslösungen und Leistungssteigerungen bis hin zu 380 PS ist alles für den Cupra im Angebot. Unser Testwagen in schwarzer Lackierung mit gelben Akzenten steht mit dem Aerokit "Widebody" (54 mm Verbreiterung) und breiten 19-Zöllern deutlich draller auf der Straße als die Serie. Ein Federnsatz legt den Seat 20 Millimeter tiefer und behält die originalen Stoßdämpfer bei. Wer es noch tiefer will, greift zum KWDDC-Gewindefahrwerk und größeren 20 Zoll-Rädern. Auffällig: Der dreifach einstellbare Heckspoiler, der bei 200 km/h bis zu 36 Kilo zusätzlichen Abtrieb generieren soll. Den Topspeed der getesteten 370-PS-Variante geben die Schwaben mit unlimitierten 265 km/h an (Serie 250 km/h abgeregelt). Gegen den erhöhten Anpressdruck stemmt sich der per Zusatzbox, Downpipe und Klappenauspuff gestählte Turbo-Vierzylinder, dem JE Design neben 70 Mehr-PS zusätzliche 80 Nm Drehmoment spendiert. Die Mehrleistung verwaltet ein Sechsgang-DSG mit erhöhtem Anpressdruck für die beiden hydraulischen Lamellenkupplungen.