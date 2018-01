Kia Forte (2018): NAIAS — 11.01.2018 Kia Forte – der kleine Stinger Der sportliche Kia Forte sieht aus wie ein kleiner Stinger, kommt aber leider nur für die USA. AUTO BILD hat erste Infos und Bilder!

Koreaner versprechen vereinfachte Bedienung



Im Innenraum sollen die meisten Funktionen über das große Touchscreen bedient werden.

Autor: Jan Götze

as ist kein geschrumpfter Stinger, sondern der Kia Forte. Kurz nach dem Facelift bringt Kia die neue Version mit zur Detroit Auto Show NAIAS (20. bis 28. Januar 2018) . Der Vorgänger wurde 2013 vorgestellt und in drei Versionen angeboten: Limousine , Schrägheck und Coupé . Jetzt ist es Zeit für den neuen Kia Forte, der als 2019er-Modell auf den Markt kommt. Auf den ersten offiziellen Zeichnungen sieht der Kompakte richtig sportlich und aggressiv aus – fast wie ein kleiner Stinger. Die Front kommt mit dem typischen "Tigernose-Kühlergrill" und mächtigen Lufteinlässen.Die Scheinwerfer ragen weit in den Kotflügel rein und erinnern mit den vier Tagfahr-LEDs an Porsche PDLS-Scheinwerfer. Auch das Heck des Forte ist sportlich designt und spiegelt laut Kia verschiedene Elemente der Front wider. Die Zeichnung des Innenraums verrät, dass die Designer sich auch hier am Stinger orientiert haben. Die Koreaner versprechen zudem, dass die Bedienung vereinfacht wurde. Zu den Preisen des neuen Forte sagt Kia zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Bisher startet das noch aktuelle Modell bei knapp 17.000 US Dollar. Darüber müssen sich deutsche Kunden allerdings nur bedingt Gedanken machen, denn der Kia Forte soll nicht nach Europa kommen.