Mercedes X-Klasse: Der Pick-up als X 250 d im Test — 21.03.2018 X-Klasse: Wie viel Mercedes steckt da drin? Mercedes hat 'nen Pick-up namens X-Klasse! Als Basis dient der Nissan Navara – den haben die Schwaben einmal auf links gedreht. Reicht das?

C

Die Mercedes X-Klasse ist teurer, aber besser als die Basis



Video: Mercedes X-Klasse (2017) Pick-up mit Stern im Test Zur Videoseite

Das Fahrwerk mag kurze und lange Wellen nicht wirklich



Auf schlechten Landstraßen wird die X-Klasse zittrig, die indirekte Lenkung überträgt die Vibrationen.

Fahrzeugdaten Mercedes Modell X 250 d 4Matic Motor Bauart/Zylinder Vierzylinder, Biturbo Einbaulage vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 2298 cm³ kW (PS) bei 1/min 140 (190)/3750 Nm bei 1/min 450/1500 Vmax 176 km/h Getriebe Siebenstufenautomatik Antrieb Heckantrieb, Allrad zuschaltbar Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 255/60 R 18 V XL Reifentyp Continental PremiumContact 6 Radgröße 7,5 x 18" Abgas CO2 207 g/km Verbrauch* 9,6/6,9/7,9 l Testverbrauch Sportverbrauch** 11,7 l/100 km Testrunde*** 9,5 l/100 km Sparverbrauch**** 8,3 l/100 km Tankinhalt 73 l/Diesel SCR-Kat/AdBlue-Tank S/17 l Kältemittel R134a Vorbeifahrgeräusch 71 dB(A) Anhängelast gebremst/ungebremst 3500/750 kg Ladefläche Länge/Breite/Höhe 1581/1560/431 mm Fahrzeug Länge/Breite/Höhe 5340/1916–2113/1819 mm Testwagenpreis 46.987 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Mercedes Beschleunigung 0–50 km/h 3,8 s 0–100 km/h 11,5 s 0–130 km/h 19,8 s 0–160 km/h 36,7 s Zwischenspurt 60–100 km/h 6,4 s 80–120 km/h 8,6 s Leergewicht/Zuladung 2300/950 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 56/44 % Wendekreis links/rechts 13,8/13,6 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,5 m aus 100 km/h warm 35,1 m Innengeräusch bei 50 km/h 56 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 9,5 l – 251 g/km Reichweite 760 km

Andreas May Fazit Coole Optik, Interieur okay, kurzer Bremsweg, aber leider zittriges Fahrwerk. Diese X-Klasse trägt den Stern, fühlt sich aber nicht an wie ein Mercedes. Zu viel Laster, zu wenig Auto.

Autoren: Andreas May, Mirko Menke

itan! Das klingt ja wie Baby-Sprech, bedeutet: Sie haben es wieder getan. Citan ! So heißt der Mercedes-Hochdachkombi, der eigentlich ein Renault Kangoo ist. Jetzt macht Mercedes wieder gemeinsame Sache mit Renault-Nissan, baut den Navara zur X-Klasse um. Und Sie wollen jetzt wissen: Wie viel Mercedes steckt da drin? Hier kommt die Antwort.Das Wichtigste zuerst: der Preis. 40.115 Euro für den X 250 d mit 2,3-Liter-Vierzylinder-Diesel und 190 PS, Siebenstufen-Wandlerautomatik und zuschaltbarem Allradantrieb . Der Motor kommt von Renault, deren (fast) baugleicher Pick-up Alaskan kostet 36.390 Euro, den Bruder Nissan Navara gibt's für 37.010 Euro. Mitgerechnet? Fast 4000 Euro Stern-Aufschlag. Warum? Na, auch wegen der Sicherheit! Wir waren auf unserer Teststrecke zwar nicht sprachlos, aber überrascht. Der X steht von Tempo 100 nach 35 Metern. 35! Andere Pick-ups brauchen 40 und mehr, das ist eine ganze Wagenlänge. Mercedes baut in die Nissan-Basis Scheibenbremsen rundum ein (Alaskan und Navara haben hinten Trommeln), es steckt ein eigener Kabelbaum drin, inklusive Spurhalte- und aktivem Bremsassi, ESP-Anhängerstabilisierung.Und Mercedes legt Wert auf Luxus, auf Geräuschdämmung. Nix klappert, nix dröhnt, im Interieur spüren wir sogar einen Hauch Daimler . Also, einen Hauch. Lenkrad nur höhenverstellbar, Lüftungsdüsen aus Billigplastik, Schalter ganz unten schlecht ablesbar. Das Drehrädchen für den zuschaltbaren Allradantrieb etwa: 4WD können wir vom Fahrersitz lesen, 2WD nicht. Egal, wer so ein Arbeitstier kauft, gewöhnt sich dran. Will aber wissen: Wie fährt es? Auf der Autobahn ganz okay. Der 190-PS-Diesel nagelt nur im kalten Zustand, nervt im Innenraum nicht wirklich. Wie gesagt: gut gedämmt. Die Automatik arbeitet exakt, aber langsam. Alles annehmbar. Aber was die X-Klasse nicht will, sind holprige Landstraßen mit kurzen und langen Wellen. Das Fahrwerk wird zittrig an der Vorderachse, das Lenkrad überträgt die Vibrationen, dazu kommt die eher indirekte Lenkung.Das fühlt sich dann eher nach Truck an, nicht nach Pkw. Vielleicht liegt es daran, dass unser X 20 Millimeter höhergelegt ist (kostet 321 Euro Aufpreis), andernfalls das Komfort-Fahrwerk hätte. Nicht böse sein, Mercedes! Demnächst kommt der echte Benz, wir freuen uns schon. Denn im Sommer folgt der Sechszylinder mit Permanentallrad und Mercedes-Automatik. Dann bitte noch Luftfederung, und der Stern strahlt bis sonst wohin!