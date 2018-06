Motorradhelm-Test 2018 ADAC: Ergebnisse

Motorradhelm-Test 2018 ADAC NEXX X.G 100 R Billy B Preis: 320 Euro; Gemessenes Gewicht: 1527 Gramm; Gesamtnote: 5,0; ADAC Urteil: mangelhaft Scorpion EXO-1400 Air Preis: 390 Euro; Gemessenes Gewicht: 1350 Gramm; Gesamtnote: 4,0; ADAC Urteil: ausreichend Nishua NRX-1 Carbon Preis: 300 Euro; Gemessenes Gewicht: 1265 Gramm; Gesamtnote: 4,0; ADAC Urteil: ausreichend Shark Spartan Carbon Preis: 430 Euro; Gemessenes Gewicht: 1462 Gramm; Gesamtnote: 2,7; ADAC Urteil: befriedigend MTR S-10 Carbon Preis: 160 Euro; Gemessenes Gewicht: 1458 Gramm; Gesamtnote: 2,7; ADAC-Urteil: befriedigend BMW Helm Race Preis: 595 Euro; Gemessenes Gewicht: 1525 Gramm; Gesamtnote: 2,6; ADAC-Urteil: befriedigend HJC RPHA 11 Carbon Lowin Preis: ab 550 Euro; Gemessenes Gewicht: 1414 Gramm; Gesamtnote: 2,5; ADAC-Urteil: gut X-Lite X-803 Ulrtra Carbon Preis: 529 Euro; Gemessenes Gewicht: 1351 Gramm; Gesamtnote: 2,4; ADAC-Urteil: gut Shoei NXR Preis: ab 429 Euro; Gemessenes Gewicht: 1396 Gramm; Gesamtnote: 2,2; ADAC-Urteil: gut

Kommen wir zu den Siegern im Motorradhelm-Test 2018: Der RPHA 11 Carbon Lowin hat als Testurteil "gut" erhalten, ebenso der X-Lite X-803 Ulta Carbon und der Shoei NXR. Besonders gut ist der X-Lite-Helm in puncto aktive Sicherheit und Sicht. Am besten Schnitt aber insgesamt der Helm von NXR ab, der mit 429 Euro zu den eher günstigen Modellen gehört, dafür aber mit seiner guten Handhabung und guten Unfallschutz überzeugt. Somit ist klar: Nicht immer entscheidet der Preis über die Qualität. Zum Schluss noch eine weitere Erkenntnis, die der Motorradhelm-Test zeigt: Hersteller schummeln auch mal gern. So wurden die Helme auch auf ihr Gewicht hin überprüft. Sie sind zwischen 1265 Gramm und 1527 Gramm schwer. Manch einer polierte seine Gewichtsangabe um bis zu 150 Gramm auf. Deswegen empfiehlt der ADAC vor dem Kauf eines Helmes, ihn anzuprobieren und eine Probefahrt damit zu machen. Nur so lassen sich Passform, Fahrgeräusche und Gewicht beurteilen.