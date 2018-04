Als unterschiedlich darf man die Philosophien bezeichnen, die jeweils hinter den drei Kraft-Minis stehen: Beim Smart Brabus forfour, der sich die technische Basis mit dem Renault Twingo teilt und demzufolge über einen Heckmotor samt Hinterradantrieb verfügt, geht es nicht nur um sportliche Leistung; hier fährt auch ein wenig Lifestyle mit. Der Name Brabus indes steht hier weniger für die sonst von der Marke bekannten Höchstleistungen in puncto Motoren und Fahrwerk; es ist mehr das edle Leder und der im Vergleich zu den herkömmlichen forfour individualisierte, fast schon luxuriöse Auftritt. Doch Brabus hat natürlich auch am Fahrwerk Hand angelegt, um dem Fünftürer eine gewisse sportliche Präsenz einzuhauchen.

Kleiner Knaller mit Geschichte: Der VW Up GTI ähnelt in Leistung und Gewicht dem ersten VW Golf GTI.

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD SPORTSCARS

Die Wurzeln des Up GTI sind älter und sportlicher, denn ihn könnte man bis auf den ersten Golf GTI zurückführen, mit dem er annähernd Gewicht und Leistung gemein hat. Direkter Vorgänger ist jedoch der Lupo GTI; vom Fox , dem Bindeglied zwischen Lupo und Up, gab es keine sportliche Spaßversion. Der Up GTI überträgt die Idee des Ur-GTI, Fahrspaß mittels kraftvollem Motor , geringem Gewicht und einem sportlich angeschärften Fahrwerk zu generieren, ohne viel Schnörkel auf einen Kleinstwagen. Ein interessantes Konzept. Dem Adam S merkt man an, dass er einen kräftigen Schuss OPC in sich trägt, obwohl die Opel-Sportabteilung erst den Corsa mit diesem Kürzel adelt. Doch wirkt er mit seinem tatsächlich Abtrieb generierenden Dachspoiler und den optionalen Recarositzen deutlich ernsthafter an Sport interessiert als seine beiden Konkurrenten.Zudem spielt er mit 150 PS eine Liga höher und setzt als Einziger auf einen Turbo-Vierzylinder, während die Konkurrenz hier mit Dreizylinder-Motörchen von einem Liter Hubraum und weniger antritt. So weit die erste Einordnung der drei Testkandidaten, die grob die Richtung vorgibt.