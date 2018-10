om zurzeit ziemlich saftigen SUV-Kuchen wollen sie ja alle naschen. Jeder Hersteller backt sich da etwas zusammen, vor allem die Liga der Kompakten scheint richtig zu schmecken. Nun kommt Opel und rührt einen eigenen Teig zusammen. Rezept? Opel schüttet einfach eine Fertigbackmischung in die Schüssel und verziert dann etwas anders. Genauer: Dank dem Zusammenschluss mit PSA steht den Rüsselsheimern die Basis eines Kompakt-SUVs in Form des Peugeot 3008 zur Verfügung. Das geht in Ordnung, denn der 3008 macht seine Sache sehr ordentlich. Wie bekömmlich ist der neue Opel Grandland X im direkten Vergleich mit dem 3008? Ebenfalls auf dem Teller: der Renault Kadjar

Trotz Vierzylinder: Der Renault Kadjar geht nicht so bissig ans Werk, muss die Konkurrenz ziehen lassen.

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST

Dafür federt der Kadjar manierlich, hat sogar Reserven, sobald es mit voller Zuladung über dicke Bodenwellen geht. Der Motor läuft kultivierter als die Dreizylinder der Konkurrenten, mag aber nicht so recht bissig ans Werk gehen. Die Leistung setzt später ein, der deutlich spürbare Druck unter Turbohilfe stellt sich nicht ein. Entsprechend muss der Renault seine Gegner von Opel und Peugeot im Sprint sowie im Durchzug ziehen lassen. Im Peugeot fühlt man sich sofort richtig wohl. Das besonders kleine Lenkrad – die Instrumente liegen über dem Kranz – fordert etwas Gewöhnung, und die Sitze sehen nicht nur besonders aus, sie stützen auch hervorragend. Die Position hinterm Lenkrad jedenfalls stimmt. Überhaupt wirkt der 3008 liebevoll eingerichtet, in Details pfiffig gemacht und sorgfältig montiert – klasse! Volle Beladung plus schlechte Straßen mag er aber nicht, dann semmeln die Federn schon mal in ihre Begrenzer. Ansonsten meistert der 3008 seinen Alltag prima. Der Motor ackert emsig, der Schalthebel liegt angenehm hoch und sportlich zur Hand, das Fahrwerk findet die alltagstaugliche Balance zwischen ordentlicher Straßenlage und verbindlicher Federung. Kurz: keine Klagen, der 3008 rollt sympathisch und sicher durch die Lande.Der Grandland setzt im Prinzip auf die identische Technik, im Grunde also auf die gleichen Voraussetzungen. Allerdings: In vielen Nuancen hat Opel unnötig an den Genen des Peugeot herumgeschnippelt. Beispiele: Statt flacher Ladekante ohne Stufe stellt der Grandland X dem Gepäck eine Barriere in Form eines höheren Heckabschlussblechs in den Weg. Beim Schalten (des identischen Getriebes) stört die Mittelarmlehne.