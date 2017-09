Porsche Panamera Turbo S von Bushido — 26.09.2017 Panamera Flow für alle Bushidos Panamera Turbo S steht zum Verkauf. Der 550 PS starke Porsche kostet unter 50.000 Euro und hat einen weiteren prominenten Vorbesitzer!

Autoren: Lars Hänsch-Petersen , Jan Götze

paceship, Facelift, Panamera Flow – so lautet der Refrain zu Bushidos Track "Panamera Flow". Jetzt können Rap-Fans selber in den Genuss des Panamera Flow kommen, denn Bushidos Porsche Panamera Turbo S steht beim Händler Koberstein Automobile zum Verkauf. Na gut, ein Facelift-Modell ist es nicht, dafür ist der Porsche Baujahr 2011, hat 550 PS, Vollausstattung und kostet 49.500 Euro. Allerdings hat der Turbo S auch schon über 188.000 Kilometer auf der Uhr und bei 129.500 Kilometern gab es einen Original Austauschmotor im Porsche Zentrum Münster.Nach Erstbesitzer Bushido hatte der Panamera Turbo S noch einen weiteren prominenten Besitzer – Ex-Nationalspieler David Odonkor. Insgesamt stehen inzwischen vier Vorbesitzer im Fahrzeugbrief und offensichtlich ist der Wagen auch schon eine Weile zum Verkauf, denn der Händler wirbt mit der Porsche Approved Garantie , die bereits im Januar 2017 abgelaufen ist. Zur Vollausstattung des Panamera gehören: Sport-Chrono-Paket, Keramikbremse, Alcantara-Lenkrad und das Burmester-Soundsystem für den richtigen Klang. Zudem scheinen die Rückleuchten getönt zu sein. Ziemlich untypisch für ein Rapper-Auto sind die Holzeinlagen in Armaturenbrett und Mittelkonsole.Kaum verkauft, schon wieder auf dem Markt: Der Händler P.M.S bietet den dunkelblauen Mercedes CL 65 AMG von Ex-F1-Champ Mika Häkkinen südwestlich von London an. Preis: 39.925 Pfund (zirka 45.000 Euro). Am 7. September 2017 hatte das Auktionshaus Coys den einzigartigen Mercedes versteigert und offenbar gerade mal 32.000 Pfund (rund 35.000 Euro) erlöst. Das 612 PS starke, rechts gelenkte Coupé hat bisher 65.000 Meilen, also nicht ganz 105.000 Kilometer gesammelt. Die Service-Historie des Sondermodells "40th Anniversary Edition" ist umfassend belegt und ein Autogramm von Mika Häkkinen genauso inklusive wie frischer britischer TÜV. Mercedes- und Mika-Häkkinen-Fans bietet sich also erneut eine außergewöhnliche Chance.Ein anderes Auto aus Promi-Besitz bietet ein Händler in Eschborn an: Er will 119.900 Euro für den gebrauchten Maserati GranTurismo MC von Stradale – aus dem Besitz von FC-Barcelona-Star Lionel Andrés Messi Cuccittini, kurz Messi. Der mattschwarz folierte Zweisitzer hat 450 PS unter der Haube und ist nur 46.000 Kilometern gelaufen. Unter der Folie verbirgt sich die weiße Originalfarbe. Der Wagen hat spanische Papiere und die originalen Kennzeichen von Messi. Die Fotos zeigten ein gepflegtes Fahrzeug in gutem Zustand.