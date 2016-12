Reisemobile: Die extremsten Wohnmobile — 21.12.2016 Extreme Camper Vom rollenden Wohnsitz für Pferd und Reiter bis zum wild getunten Scheunenfund aus den USA. AUTO BILD zeigt die extremsten Wohnmobile der Welt!

An Bord des MAN geht es gediegen zu. Die Möbel sind edel, die Technik lässt keine Wünsche offen.

Der macht die Ring Brothers happy

Gewohnter Luxus am Ende der Welt



Die Firma Unicat aus der Nähe von Heidelberg hat sich mit Reisemobilen auf Unimog-Basis ihren Ruf erarbeitet.

Nahezu alles ist denkbar und mehr geht immer



Was auf dem Markt für extreme Expeditionsmobile möglich ist, hat Action Mobil 2005 mit dem Desert Challenger gezeigt. Ein arabischer Kunde ließ sich das Spezialfahrzeug für die Falkenjagd rund 1,5 Millionen Euro kosten. Als Basis dient ein MAN-Chassis, das ursprünglich mal fürs Militär entwickelt wurde und im KAT 1, einem der gängigsten Bundeswehr-Lkw, steckt. Mit einer Länge von zwölf Metern ist der Challenger eins der größten Expeditionsfahrzeuge der Welt. Und eins der teuersten. Einrichtung und Ausstattung erinnern an ein Fünf-Sterne-Hotel. Edle Hölzer, Flachbildschirme, Granitboden im Sanitärbereich und eine Profi-Küche machen die Wüstentour zum entspannten Ausflug. Für Unabhängigkeit sorgen 2500 Liter Diesel und 2400 Liter Trinkwasser.

Wertvolle Pferde werden gerne in speziell präparierten Luxus-Lkw zu wichtigen Rennen, Spielen oder Turnieren transportiert. Besonderer und nicht immer sichtbarer Clou: In einigen dieser Fahrzeuge wohnen nicht nur die Rösser, sondern auch die Reiter sehr komfortabel. Zum Beispiel im MAN TGM 18.240 von Dickenherr. Den braunen Riesen hat die Firma kürzlich individuell auf einem MAN-Fahrgestell aufgebaut und dabei an alles gedacht, was das Leben angenehm macht. So verfügt das Fahrzeug zum Beispiel über eine Pferdedusche, einen 300-Liter-Wassertank, eine Zusatzheizung, TV mit SAT, ein DVD-Heimkino, Klima, einen großen Kühlschrank, ein Kochfeld, eine Mikrowelle, Bad mit Dusche und eine separate Toilette. Fünf Pferde und fünf bis sechs Personen finden an Bord Platz.Die US-Auto-Tuner Ring Brothers haben sich das brave Wohnmobil Winnebago Brave von 1971 geschnappt. Zuerst flog der altersschwache Originalmotor aus dem Auktionsmobil raus und machte einem 6,7 Liter großen V8 Platz. Mit dem Chevy-Block als Basis verhelfen Komponenten aus dem Motorsport dem Achtzylinder nun zu 912 PS! Die schickt das Aggregat über ein spezielles Getriebe an die verstärkte Hinterachse. Mit dieser Kraft beschleunigt der "Happy Camper" getaufte Bolide laut Hersteller in drei Sekunden aus dem Stand auf Tempo 80.Wer zu einer Reise um die Welt aufbricht, muss nicht auf häuslichen Komfort verzichten. Auch nicht, wenn der Weg in die Pampa führt und das Heim eine Luxusvilla mit allem erdenklichen Schnickschnack ist. Schließlich gibt es Expeditionsmobil-Spezialisten wie Action Mobil, Orangework oder Unicat, die auf schweren Gelände-Lkw wahre Paläste aufbauen. Diese riesigen Expeditionsfahrzeuge sind wasserdicht, wetterfest und sie werden speziell auf die Anforderungen ihrer Eigner zugeschnitten. Nur weil es im Nirgendwo keinen Strom und kein Wasser gibt, heißt das nicht, dass auf die Waschmaschine oder die tägliche Dusche verzichtet werden muss.