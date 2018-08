Rolls-Royce-Rowdy: Rambo-Tour auf der B8

R

A59 in

e Bundesstraße 8

ambo-Fahrt im Nobelschlitten: Laut dem jüngsten Bericht der Düsseldorfer Polizei fiel ein 36-Jähriger mit seinem Rolls-Royce am 9. August 2018 auf derRichtung Düsseldorf durch rücksichtslose Fahrweise und Rammaktionen auf. Er verursachte gleich mehrere Unfälle. Zunächst stellte er sich mit seinem Wagen am Übergang auf divöllig unvermittelt quer und blockierte zwei Fahrstreifen, sodass die nachfolgenden Autofahrer nur mit Mühe einen Crash vermeiden konnten. Dann setzte er seine Fahrt fort, hinderte ein von hinten kommendes Fahrzeug am Überholen, wieder blieb ein Unfall nur durch eine Vollbremsung aus. Die Rambo-Fahrt ging weiter: Der Rolls rammte ins Heck des Skodas eines Paares, das an einer roten Ampel wartete. Die 23-jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt.