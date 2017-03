Schlagschrauber: Test — 22.03.2017 Billig bricht! Welche Schrauber bieten genug Power für den Reifentausch? AUTO BILD hat zwölf Geräte von 33 bis 538 Euro getestet. Vergleich!

Beim Werkzeughersteller Hazet in Remscheid haben wir mithilfe eines Skidmore-Wilhelm-Prüfstands Anzugs- und Lösemoment der Schrauber gemessen.

Akku-Schlagschrauber im Test Makita DTW 285 Li-Ion-Akku Preis: 389 Euro AUTO BILD Urteil: 5/5 Punkten Hazet 9212-3 Li-Ion-Akku Preis: 538 Euro AUTO BILD Urteil: 4,5/5 Punkten Ryobi R18IW3 Li-Ion-Akku Preis: 253,95 Euro AUTO BILD Urteil: 4,5/5 Punkten Bosch GDS 18V-EC 250 Li-Ion-Akku Preis: 500,36 Euro AUTO BILD Urteil: 4/5 Punkten

230-V-Schlagschrauber im Test Güde ESS 350 230 V Preis: 59,88 Euro AUTO BILD Urteil: 4/5 Punkten Michelin M-SS 1050 230 V Preis: 119,99 Euro AUTO BILD Urteil: 3,5/5 Punkten Unitec Schlagschrauber Premium 230 V Preis: 62,94 Euro AUTO BILD Urteil: 3/5 Punkten Cartrend Profi-Schlagschrauber 230 V Preis: 60,29 Euro AUTO BILD Urteil: 2,5/5 Punkten

12-V-Schlagschrauber im Test Einhell CC-HS12 12 V Preis: 39,41 Euro AUTO BILD Urteil: 2,5/5 Punkten Mannesmann M01725 12 V Preis: 49,45 Euro AUTO BILD Urteil: 2/5 Punkten Hengda Impact Wrench 12 V Preis: 32,99 Euro AUTO BILD Urteil: 1,5/5 Punkten AEG SD 340 12 V Preis: 59,90 Euro AUTO BILD Urteil: 1/5 Punkten

Autor: Christian Bruns Fazit Schon für knapp 60 Euro gibt es vernünftige Schlagschrauber, die das Reifenwechseln erleichtern. Wer eine Steckdose in der Garage hat, ist mit den 230-Volt-Modellen gut bedient. Richtig Spaß macht's mit den teuren Akkugeräten, da sie Arbeiten auch ohne Stromquelle ermöglichen. Dagegen sind die 12-Volt-Schrauber nur Spielzeug.



ieses Mal ist alles anders beim Reifenwechsel. Das altbekannte Radkreuz hat ausgedient, jetzt gehen wir mit schwerem Gerät ans Werk: Zwölf Schlagschrauber, die genau genommen Impulsschrauber heißen, sollen uns die schweißtreibende Arbeit erleichtern. So viel vorweg: Nicht alle Geräte überstanden den Härtetest.Da es bei Preis und Stromversorgung deutliche Unterschiede gibt, haben wir den Vergleich in drei Gruppen aufgeteilt. Schnell wird klar, dass sich die günstigen 12-Volt-Modelle nur für den absoluten Notfall eignen. Einzige Ausnahme: der Schrauber von Einhell, der zwar auch nicht gerade vor Kraft strotzt, aber zumindest ordentlich funktioniert. Doch Finger weg von billigen Produkten wie dem von AEG. Das unter akutem Zahnausfall leidende Gerät gibt schnell den Geist auf. Bereits nach kürzester Zeit brechen Zähne des porösen Kunststoffzahnrads im Schlagwerkantrieb – geht gar nicht! Als ebenso nutzlos erweist sich der einstellbare Drehmomentwert bei den Modellen von Mannesmann und AEG. Denn der Sollwert weicht am Ende deutlich vom tatsächlichen Wert ab. Kleiner Trost: Die Digitalanzeige des viel teureren Michelin-Schraubers mit 230-Volt-Stromversorgung arbeitet genauso unpräzise. Generell bieten die steckdosengebundenen Geräte viel mehr Kraft und lassen sich mit schnellerer Schlag-Taktung auch komfortabler benutzen, sind aber relativ schwer und unheimlich laut. Dank ausreichend Power und relativ geringem Gewicht setzt sich das Gerät von Güde hier an die Spitze.Die Königsklasse stellen jedoch die akkubetriebenen Geräte dar. Mithilfe dieser hochwertigen Werkzeuge fühlt sich der Reifenwechsel wie in der Formel 1 an. So könnten wir den ganzen Tag lang Schrauben lösen, da alle Modelle genügend Kraft bieten, um auch feste Schraubverbindungen sicher und einfach zu lockern. Maximal 675 Newtonmeter Lösemoment sind beachtlich. Praktisch, dass die Geräte von Makita, Hazet und Ryobi ihre Power in drei Stufen walten lassen können. Bosch verzichtet bei seinem Fabrikat leider auf diese Funktion. Da alle getesteten Geräte viel Lärm machen, empfehlen wir ausdrücklich, beim Arbeiten immer einen Gehörschutz zu tragen. Und nicht vergessen: Nach dem Reifentausch das korrekte Drehmoment mit dem Drehmomentschlüssel einstellen.