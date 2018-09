R

iesiges Glück hatten die drei Insassen eines Citroën Berlingo bei einem unglaublichen Kreisel-Crash in Norfolk (England). Anstatt am Ende einer Schnellstraße den Weg um den Roundabout zu nehmen, hielt der silberne Van mit vollem Tempo auf den Kreisel zu, hob ab und flog mehrere Meter durch die Luft. Dabei wurde laut Polizeibericht keiner der Insassen lebensgefährlich verletzt – trotzdem mussten der Fahrer und die beiden Mitfahrer umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.