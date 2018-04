Sun Living, Bravia, XGO: Kastenwagen im Wohnmobil-Test

W

as hat den VW Golf so irre populär gemacht? Okay, für Familien war er immer etwas knapp, aber ein Paar ist mit ihm prima bedient. Er ist nicht billig, aber preiswert, passt in jede Lebenslage, beleidigt keinen Geschmacksnerv und hat diese Klassenlosigkeit, die schon ein Wert für sich sein kann. So wie der Golf sind Kastenwagen der Sechs-Meter-Klasse – womit schon mal geklärt wäre, warum sie sich seit Jahren so gut verkaufen.