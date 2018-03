Toyota C-HR Hybrid-Challenge — 08.03.2018 Deutschland steigt um Sieben Tage Hybrid: Drei AUTO BILD-Leserfamilien haben den Toyota C-HR auf Herz und Nieren getestet und sich auf Elektro-Challenge begeben.

Auf dem Energiemonitor wird angezeigt, wie der C-HR angetrieben wird. ©C. Bittmann

"Der Mix aus Benzin- und Elektroantrieb hat mich voll überzeugt."



"Es ist das erste Mal, dass ich mit diesem Antriebssystem unterwegs bin", sagt Markus Schultze aus Köln. Er hat schon seit einigen Jahren kein eigenes Auto mehr. "Ich wohne mitten in der Stadt, da brauche ich selten eines." Aber auch ökologische Gesichtspunkte sind für den 47-Jährigen relevant. Und genau deshalb hat er sich auch für die Aktion beworben: "Ich fahre oft von Köln nach Magdeburg in die Heimat, da interessiert mich schon, ob ein Hybrid hier sparen kann." Auf die Frage, wie hoch er seinen Anteil rein elektrischen Fahrens einschätzt, bleibt er skeptisch: "Mehr als 20 Prozent können es nicht gewesen sein, gerade weil ich so viel Autobahn gefahren bin." Am Ende waren es 58 Prozent und damit Platz 2.

" Am schönsten ist es, im Elektrobetrieb lautlos dahinzugleiten"

Das Heck des C-HR scheidet die Geister: Die einen lieben es, den anderen ist es zu wuchtig. ©C. Bittmann

"Absolut alltagstauglich"



Bei Familie Zampa aus Wasenbach ist eher selten Ruhe angesagt. Und das heißt für den C-HR dann auch quasi Dauerbetrieb. Die fünfköpfige Famile um Papa Pascal (48) will viel mit dem Auto erleben: Ob beim Familienausflug mit Mama Ninja (35), den Kindern Tilla (4) und Emil (2) sowie Hund Larry (10) aufs Land oder auf Dienstfahrten nach Wiesbaden – der Japaner wird nicht geschont. "Der Toyota fährt sich in jeder Situation gut", sagt Pascal. "Besonders die Sitze und die Verarbeitungsqualität überzeugen mich." Mutter Ninja schmunzelt: "Dabei dachte ich am Anfang, er wäre kaputt, weil ich nach dem Drücken des Startknopfs nichts gehört habe." Ihr Mann habe ihr dann am Telefon erklärt, dass ein Elektromotor geräuschlos arbeite. Der 48-Jährige ergänzt: "Dass der Benziner dann zwischenzeitlich so hochdreht, ist anfangs etwas merkwürdig. Aber als ich mich daran gewöhnt habe, hat sich für mich das harmonische Ineinandergreifen von Elektromotor und Benziner als absolut alltagstauglich herausgestellt." Dass er mit seinem Fahrstil und 61 Prozent rein elektrisch gefahrener Strecke den ersten Platz bei der Toyota C-HR Hybrid-Challenge herausholt, hätte er aber nicht gedacht.