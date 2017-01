Toyota Leseraktion — 20.01.2017 Er hat ihn gewonnen Für den ersten Toyota C-HR haben sich drei AUTO BILD-Leser etwas einfallen lassen. Sie haben abgestimmt: Lukas Buschmann fährt jetzt Toyota C-HR.

Der Berliner hatte eine abgefahrene Idee: knapp 600 Kilometer von Berlin zur Toyota-Zentrale in Köln auf einem Bobby-Car.

Platz 1: Bobbathon, Lukas Buschmann (24)



Der junge Berliner hatte eine völlig abgefahrene Idee: knapp 600 Kilometer von seinem Zuhause in Berlin zur Toyota-Zentrale in Köln auf einem Bobby-Car. Die Quälerei (mit Unterstützung eines Hybridantriebs) hat sich gelohnt. Lukas fährt jetzt den C-HR mit der Nummer 001 in der Sonderedition AMPYA mit Boombox und zwei MELT-Festival-Tickets an Bord im Wert von rund 33.000 Euro.

Platz 2: Fabyota, Fabian Gutendorf (27)

Fabian Gutendorf erreichte mit seiner Idee den zweiten Platz.

Platz 3: Barsur, Mathias Hamrol (31)

Mathias Hamrol kurz vor der Barsur mit dem Frisör (rechts).