Toyota Supra (2019): Preis, Motor, Kooperation mit BMW

Lange Haube und kurzes Heck: Die Proportionen stimmen!

Auf dem Genfer Autosalon 2018 hat Toyota bereits gezeigt, wie der neue Supra aussehen könnte. Die Studie GR Supra Racing Concept zeigt allerdings die Rennsportversion. In Serie dürfte der Supra ohne Anbauteile wie den großen feststehenden Flügel kommen. Die Form des Sportwagens bleibt allerdings gleich: Durch das extrem weit hinten positionierte Cockpit entsteht eine klassische Sportwagen-Optik mit langer Haube und schnittigem Heck. Die Zusammenarbeit mit BMW – Supra und Z4 entstehen in Kooperation – ist gerade im Profil an den scharfen Linien erkennbar. Toyota deutet weiterhin an, dass das Fahrwerk mit besonders niedrigem Schwerpunkt zumindest teilweise in die Serie gehen wird. Auf den Innenraum der fünften Supra-Generation gibt die Studie allerdings keinen Hinweis: Das Cockpit ist für den Rennsport gestaltet. Ein spezielles Dashboard zeigt wichtige Fahrzeugparameter an, die Türverkleidungen sind aus Kohlefaser