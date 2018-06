TÜV-Plakette: Alle Infos

Die grüne TÜV-Plakette läuft im Jahr 2018 ab.

Wer sein Auto noch mit grüner TÜV-Plakette auf dem Kennzeichen fährt, muss sich noch in diesem Jahr (2018) auf den Weg zur Hauptuntersuchung (HU) machen. Allein die Farbe der Plakette entlarvt in kürzester Zeit, wer es mit der Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs nicht so genau nimmt. Denn jedes Jahr bekommt die TÜV-Plakette eine neue Farbe. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Töne – Blau, Gelb, Braun, Rosa, Grün und Orange – die alle sechs Jahre in dieser Reihenfolge wiederholt werden. Wer mit einem orangenen, blauen oder gar gelben Aufkleber unterwegs ist, hat hingegen noch Zeit und muss seinen Wagen erst im Laufe der kommenden Jahre den Prüfern vorführen. In der Regel ist die HU bei Pkw alle zwei Jahre erforderlich, doch bei einem Neuwagen sind nach der Erstzulassung sogar drei Jahre Zeit, bis die erste Hauptuntersuchung ansteht.