VW Golf R Variant: Preis — 02.02.2015 Das kostet der lange Renn-Golf Erstmals bietet VW den Golf R auch als Variant an. Jetzt haben die Wolfsburger verraten, wie viel der allradgetriebene Kompakt-Kombi mit 300 PS kostet.

D

Golf R Variant rollt auf Wunsch auf 19 Zöllern



Video: VW Golf R Variant Der 300-PS-Golf-Kombi Zur Videoseite

Zierleisten in Carbonoptik, Pedale im Edelstahllook und Sportsitze im Stoff-Alcantara Mix zieren den Innenraum.

DSG gehört beim Golf R Variant zum Serienumfang



40.250 Euro kostet der Golf R als Schrägheck mit DSG, der Variant sollte daher etwa 2000 Euro mehr kosten.

Autoren: Christopher Clausen , Maike Schade

er neue Renn-Golf macht sich auch in der Kombi-Variante bereit: Ab sofort kann der Golf R Variant für 42.925 Euro bestellt werden. Damit ist die Transporter-Version mit 605 Litern Kofferraum knapp 2000 Euro teurer als das Schrägheck (mit DSG ). Die Auslieferung beginnt im Mai 2015.Äußerlich unterscheidet sich der sportliche Kombi am Heck durch einen neuen Stoßfänger im R-Design, einen Diffusor in Hochglanz-Schwarz und vier verchromten Endrohren vom herkömmlichen Modell. Dazu hat der Golf R Variant sogenannte "Aeroflaps" an den Seiten der Heckklappe, kirschrote Rückleuchten und eine LED-Kennzeichenbeleuchtung. An der Front hat der Variant einen speziellen Stoßfänger mit großen Lufteinlässen, ein neues Kühlerschutzgitter und Bi-Xenonscheinwerfer mit eingebautem Tagfahrlicht . Die Schweller-Verkleidungen an den Seiten sind im R-Design in Wagenfarbe gehalten, die Außenspiegelkappen in Chrom matt lackiert. Serienmäßig sind 18-Zoll-Reifen auf die speziellen Leichtmetallfelgen im R-Design aufgezogen, optional sind auch 19-Zöller erhältlich.Die Sportsitze im Golf R Variant sind mit einem Stoff-Alcantara-Mix bezogen, serienmäßig ist eine blaue Ambientebeleuchtung, das CD-Radio-System "Composition Touch" und eine Klimaautomatik mit an Bord. Optional ist auch ein Nappa-Carbon-Lederpaket bestellbar. Das Cockpit ist beim Golf Variant R ebenso wie die Türverkleidungen mit Dekoreinlagen in Carbonoptik ausgestattet, Pedale und Fußstütze sind in Edelstahloptik gehalten. Wie beim herkömmlichen Golf Variant ist im Ladeabteil ein verstellbarer Boden eingebaut, die Rücksitzlehnen sind im Verhältnis 60:40 teilbar.Angetrieben wird das Golf-Topmodell von einem 300 PS starken Vierzylinder , der ein maximales Drehmoment von 380 Newtonmetern in einem Drehzahlfenster von 1800 bis 5500 Umdrehungen pro Minute leistet. In 5,1 Sekunden spurtet der Golf R Variant auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Serienmäßig verbaut ist der permanente Allradantrieb 4Motion, der an ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist. Die Haldex-5-Kupplung sorgt dafür, dass der Antrieb je nach Belastung beinahe vollständig auf die Hinterachse verlagert werden kann. Dazu übernehmen elektronische Differenzialsperren die Funktion von Quersperren, das System "XDS+" bremst bei schnellen Kurvenfahrten die inneren Räder ein. Ebenso ist der Variant mit einer Progressivlenkung sowie einem Sportmodus für das elektronische Stabilitätsprogramm ESC ausgerüstet und verspricht damit Spaß auch auf der Rennstrecke. Optional lässt sich der Kombi auch mit der adaptiven Fahrwerksregelung DCC ausstatten, das bei den R-Modellen einen speziellen "Race"-Modus mitbringt: Die Dämpfung wird erhöht, das Ansprechverhalten des Motors und die Schaltpunkte des DSG dynamischer ausgelegt.