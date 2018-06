D reimal Wertmeister 2018 zur Galerie reimal Porsche auf Platz eins: Sportlichkeit und Werterhalt gehen auch in diesem Jahr Hand in Hand. Dabei ist der Wertmeister für alle Neuwagenkäufer ein hilfreicher Leitfaden – sehen Sie sich die Liste der Preisträger an, und Sie wissen, welche Autos ihr Geld wert sind. Es ist ja so: Geht es um den neuen Traumwagen, setzt der Verstand gern aus. Begeistert von Modell und Marke oder geködert durch Rabatte, greifen wir schnell zu, statt überlegt zu handeln. Mancher Schnäppchenjäger wacht erst auf, wenn er sein Fahrzeug ein paar Jahre später weiterverkaufen will. Dann rächt sich eventuell der hohe Rabatt beim Neuwagenkauf. Angesichts des mickrigen Restwerts entpuppt sich der verlockende Nachlass des vermeintlichen Schnäppchens plötzlich als finanzieller Bumerang.

Porsche 911 GT3 als Gesamtsieger der Wertmeister

Die Wertmeister 2018 im Überblick Kategorie Modell Werterhalt Elektrofahrzeuge Hyundai Ioniq Elektro 58,61 Prozent Kleinstwagen Kia Picanto 1.2 ISG 58,05 Prozent Kleinwagen Mini One 62,83 Prozent Kompaktwagen Mercedes A-Klasse A 250 7G-DCT 59,71 Prozent Mittelklasse Skoda Octavia Combi 1.8 TSI DSG 53,50 Prozent Oberklasse BMW 540i xDrive Automatik 52,15 Prozent Luxusklasse Porsche Panamera 4 51,64 Prozent Sportwagen Porsche 911 GT3 66,52 Prozent Kompaktvans Opel Zafira 1.6 DIT Start/Stop 53,61 Prozent Vans Mercedes V-Klasse 220 d kompakt 7G-Tronic 52,81 Prozent Kleine SUVs BMW X1 sDrive 18i 59,29 Prozent Kompakte SUVs Porsche Macan Turbo PDK 65,00 Prozent SUVs VW Touareg 3.0 V6 TDI 4Motion Aut. 58,60 Prozent Und welche Autos sind die wahren Könige beim Wiederverkauf? Gemeinsam mit den Bewertungsspezialisten von Schwacke ermittelt AUTO BILD jedes Jahr die Wertmeister in verschiedenen Klassen. Das sind die Modelle, die auch im Alter noch heiß begehrt sind, also vergleichsweise wenig an Wert verlieren. Diese Typen finden die Profis von Schwacke durch Auswertung aller verfügbaren Daten. Die besten Autos erhalten am Ende den Titel Wertmeister, den wir in diesem Jahr zum 15. Mal verleihen – erneut in 13 Fahrzeugklassen: vom praktischen Kleinstwagen über Elektro- und Luxusfahrzeuge bis zum dicken SUV . Dabei geht es um den größten Werterhalt in Prozent. Wie schon im vergangenen Jahr triumphiert ein Porsche. Mit 66,52 Prozent hat der 911 GT3 den höchsten Werterhalt in Prozent gemessen am Neupreis – und wird damit auch zum Wertmeister aller Klassen in Prozent.

Der Dacia Sandero sichert sich den Sieg in der Kategorie "Geringster Wertverlust in Euro". Geht es nach absoluten Zahlen, also nach dem Wertverlust in Euro, macht Dacia wie in den Vorjahren das Rennen. Ganz oben steht der Sandero. Der Kleinwagen verliert in den kommenden vier Jahren voraussichtlich nur 2390 Euro. Wer wenig verliert, ist nicht nur bei den Kunden beliebt. Auf Basis der Schwacke-Daten berechnen die Autobanken ihre Kredit- und Finanzierungskonditionen. Zudem entscheiden sich viele Firmen anhand der Zahlen, welche Firmenwagen sie für ihren Fuhrpark bestellen. Schließlich soll der Restwert beim Wiederverkauf möglichst hoch sein. Da freut sich dann auch der Privatkunde: Wer sich einen Wertmeister zulegt, profitiert später von einem hohen Restwert.

