Winterreifen: Kennzeichnung — 04.01.2018 Wie erkenne ich Winterreifen? Echte Winterreifen zu erkennen, ist nicht schwer. Doch das Kürzel M+S hat ausgedient. Winter- und Ganzjahresreifen müssen seit dem 1. Januar 2018 auf der Reifenflanke das "Alpine"-Symbol tragen.

Auf das "Alpine"-Symbol kommt es an: Die M+S-Bezeichnung verliert bei winterlichen Straßenverhältnissen ihre Bedeutung.

Wichtige Kontrolle: Bei jedem Wechsel darauf achten, dass die Reifen noch genügend Profil haben.

Woran erkennt man als Laie einen Winterreifen? An der Reifenflanke. Dort signalisiert das " Alpine "-Symbol (Schneeflocke in stilisiertem Berg), dass man es mit einem echten Winterreifen zu tun hat. Bislang galt in Deutschland, um der situativen Winterreifenpflicht zu genügen, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen auch Reifen mit M+S-Symbol genügen. Doch seit dem 1. Januar 2018 sind nur noch Winter- oder Ganzjahresreifen mit "Alpine"-Zeichen bei entsprechenden Witterungsverhältnissen zulässig. Die Regel gilt vorerst nur für Neureifen, die ab diesem Stichtag produziert wurden; M+S-Reifen ohne "Alpine"-Symbol, die bis 31. Dezember 2017 hergestellt wurden, dürfen noch bis zum 30. September 2024 gefahren werden. Die Kennzeichnung mit dem "Alpine"-Symbol ist deshalb von Bedeutung, weil nur diese Reifen bei einem Bremstest auf Schnee ihre Qualität unter Beweis stellen müssen. Das "M+S"-Symbol ist hingegen keine geschützte Bezeichnung.Winterreifen unterscheiden sich übrigens auch in der Konstruktion der Lauffläche von Sommerreifen. Sie sind von wesentlich mehr Profilrillen durchzogen, als Sommer-Gummis. Diese Rillen fördern die sogenannte Drainagewirkung. Wasser und Schneematsch werden schneller aus dem Haftbereich der Lauffläche transportiert. Oftmals ist auch die deutlich weichere Gummimischung schon mit bloßen Händen fühlbar. Bei Winterreifen wird dem Kautschuk ein höherer Anteil an Kieselsäure beigemischt. Der ist für den weicheren Gummi verantwortlich. Ein erhöhter Grip gegenüber Sommer- und Ganzjahresreifen ist die Folge.