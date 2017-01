Winterreifen-Test: schmal gegen breit — 13.01.2017 Ist breiter besser? Darf's etwas mehr sein? Der Winterreifen-Test von AUTO BILD zeigt, welche Winterreifen das beste Format haben.

AUTO BILD-­Winterreifen-Dimensionsvergleich 15"/16"/17"/18" Wertung* Gewichtung in Prozent 225/40 R 18 225/45 R 17 205/55 R 16 195/65 R 15 Schnee Traktion 30 1- 1 1 1 Bremsen 35 1 1 2+ 2+ Handling 35 1- 1 2 2+ Kapitelnote 1- 1 2+ 1- Nass Aquaplaning 10 2+ 2+ 1 1+ Handling 45 1 2+ 2+ 2 Bremsen 45 1 2+ 2+ 2 Kapitelnote 1 2+ 2+ 2 Trocken Handling 40 2+ 2 2- 3+ Bremsen 40 1 2+ 2+ 3+ Abrollkomfort/Vorbeifahrgeräusch 10 2 2+ 1- 1 Rollwiderstand 10 2- 2+ 1- 1 Kapitelnote 1- 2+ 2 2- Platzierung 1. 2. 3. 4. *Die Bewertung erfolgt in Schulnoten von 1 = Sehr gut bis 6 = Ungenügend. Die Prozentzahlen hinter den Einzeldisziplinen entsprechen der Gewichtung. Alle Reifen erscheinen in der Reihenfolge ihrer Qualitäten.

So haben wir getestet Damit die Resultate vergleichbar sind, durfte sich die Profilgestaltung nicht groß verändern. Viele Hersteller ändern nämlich mit ansteigender Dimension die Profilauslegung in asymmetrisch statt laufrichtungsgebunden. Ideale Besetzung: der Dunlop Winter Sport 5, ein Winterreifenmodell, das bei unseren Reifentests regelmäßig vordere Plätze belegt.

# Winterreifen 205/55 R 16* Testurteil 1. Continental

WinterContact TS 860 91 H vorbildlich (2+/1-/2/1)** 2. Michelin

Alpin 5 91 H vorbildlich (1-/2+/2/2) 3. Goodyear

UltraGrip 9 91 H vorbildlich (2+/2+/2/2-) 4. Dunlop

Winter Sport 5 91 H gut (1-/2+/2-/2) 5. Pirelli

Cinturato Winter 91 H gut (2/2+/2/2+) 6. Semperit

Speed-Grip 2 91 H gut (2/2/2/2) 7. Nokian

WR D4 91 H gut (2+/2/2-/2-) 8. Hankook

Winter i*cept RS² 91 H gut (2/2-/2/2) *Sortiert nach Testergebnis (bei Notengleichstand in alphabetischer Reihenfolge). **Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, nass, trocken, Kosten

# Winterreifen 255/55 R 18* Testurteil 1. Goodyear

UltraGrip Perfo. SUV Gen-1 109 V vorbildlich (2/1-/2+)** 2. Continental

WinterContact TS 850P SUV 109 V vorbildlich (2+/2+/2) 2. Dunlop

Winter Sport 5 SUV 109 V vorbildlich (2+/2+/2) 4. Pirelli

Scorpion Winter 109 V gut (2+/2/2) 5. Michelin

Latitude Alpin LA2 109 V gut (2+/2/2-) 6. Hankook

Winter i*cept evo2 SUV 109 V gut (2/2/2-) *Sortiert nach Testergebnis (bei Notengleichstand in alphabetischer Reihenfolge). **Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, Nässe, Trockenheit.

# Winterreifen 245/40 R 18* Testurteil 1. Goodyear

UltraGrip Performance Gen-1 97 V vorbildlich (1-/2/2)** 2. Continental

WinterContact TS 850P 97 V vorbildlich (2/2/2) 2. Dunlop

Winter Sport 5 97 V vorbildlich (1-/2-/2-) 2. Pirelli

Winter Sottozero 3 97 V vorbildlich (2/2/2) *Sortiert nach Testergebnis (bei Notengleichstand in alphabetischer Reihenfolge). **Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, Nässe, Trockenheit.

# Ganzjahresreifen 205/55 R 16* Testurteil 1. Michelin

CrossClimate 94 V vorbildlich (2-/2+/2+/1)* 2. Goodyear

Vector 4Seasons Gen-2 94 V gut (2+/2/2-/2)* *Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, nass, trocken, Kosten

Autor: Henning Klipp Fazit Überraschend eindeutig kann sich der 18-Zoll-Reifen an die Spitze fahren, glänzt in jedem Kapitel mit Bestnoten. Selbst bei Aquaplaning sind ausreichend Sicherheitsreserven vorhanden. Der 17-Zöller war unser Favorit, hat die besten Winterqualitäten, verliert aber leicht auf nasser und trockener Piste. Abgeschlagen die Basisbereifung, sie bietet auf trockener Piste einfach zu wenig Grip. Zukünftig gilt also: Breit ist besser als schmal! Einen Nachteil haben die breiten Schlappen allerdings – sie sind teuer.



ennen Sie dieses Aha-Gefühl, wenn viele kleine Neuerungen unmerklich das große Ganze verändern und plötzlich etwas völlig anderes Gültigkeit hat? Genau so ist es uns bei diesem Winterreifentest ergangen. Grund für die Fahrt am Polarkreis: Immer wieder erreichen uns besonders viele Lesermails mit der Frage, ob im Winter die einfache Basisbereifung reicht oder große 18-Zöller besser sind. Bisher war das schnell beantwortet: Im Winter sind schmale Reifen Trumpf – bessere Traktion auf Schnee und deutlich mehr Aquaplaningsicherheit.Aber konnte das noch richtig sein? Schließlich haben sich die Gummimischungen und der Reifenaufbau in den letzten Jahren stark verändert. Und genau wie unsere Autos sind auch die Reifendimensionen gewachsen. Ein VW Golf von 1991 maß 4,02 Meter und war mit Reifen der Größe 175/70 R 13 unterwegs. Heute ist der Golf VII 4,26 Meter lang, und schon die Basisbereifung ist 195/65 R 15. In der Preisliste finden sich zusätzlich 16- und 17-Zoll-Winterräder. Im Zubehör sind selbst 18-Zöller unter den Schneespezialisten keine Exoten mehr. Favorisiert hatten wir die 17-Zoll-Reifen, hier liegt bei den Herstellern momentan der Entwicklungsfokus. Überraschend gewonnen hat in unserem Test aber mit 18 Zoll die größte Bereifung – es ist also an der Zeit, die alte und inzwischen überholte Meinung zu korrigieren.In den Tabellen unten finden Sie alle Winterreifen und Ganzjahresreifen aus der aktuellen Saison, die im AUTO BILD-Test mit "vorbildlich" oder "gut" bewertet wurden.