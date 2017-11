Könige des Spritverbrauchs: die größten Spritschlucker — 21.11.2017 Die durstigsten Klassiker Vor der Ölkrise 1973 konnte bei Autos Hubraum und Leistung nicht groß genug sein, der Spritverbrauch spielte keine Rolle. Doch auch danach soffen Autos noch. Blick auf die übelsten Trunkenbolde aller Zeiten.

Der Cadillac Eldorado verbraucht bei 8,2 Litern Hubraum 29 Liter – bei gemächlicher Fahrt.

Rohöl-Vorräte und Sparmodelle



Im Gelände verlangt der V12 des Lamborghini LM 002 nach mehr als 100 Liter auf 100 km!

Benzinpreisuche Preise suchen und clever sparen aktuelle Preise ohne Anmeldung

Preisalarm-Benachrichtigung Sorte wählen Diesel Super E10 Super E5 SuperPlus Premium Diesel LKW-Diesel Autogas Erdgas Bioethanol Bio-Diesel Pflanzenöl Zweitakt AdBlue

Die ärgsten Spritschlucker in einer Galerie



Automobile Hierarchien lassen sich nach Hubraum und PS bestimmen. Oder aber – ganz schamlos – anhand des Benzinverbrauchs. Acht Liter Normal auf 100, das hieß mal Kadett in Kassenkonfiguration. Das war Arbeiterklasse und verdiente Mitleid. Ein Verbrauch über 20 Liter genoss dagegen höchsten Respekt. Denn eins war bis Anfang der 70er Jahre so sicher wie der Sonnenaufgang und die Tagesschau: Im fernen Nahen Osten sprudelte der schwarze Saft aus dem Boden, und er war auch hierzulande günstig. Vor allem jenseits des Atlantiks war man sich in den Chefetagen der Autohersteller dieser Tatsache sehr sicher.Doch 1973 endete die Ära des billigen Sprits. Die OPEC stieg zum mächtigen Ölkartell auf, und sie zog die Zügel an. Ölembargo, Ölkrise, Förderstopp: Während die Rohöl-Eigner weiter im Überfluss schwelgten und Lamborghini LM 002 fuhren, vermiesten Begriffe wie autofreier Sonntag und Preiskampf an der Tankstelle die heitere Zahlenlotterie an den Zapfsäulen. Wie die Autoindustrie reagierte? Mit Sparmodellen. Die kamen mit reduzierter Verdichtung und Leistung. Sie mimten mit Normalbenzin-Verträglichkeit den Genügsamen ... und soffen doch weiter, sobald sie die Sporen bekamen.Daher Vorhang auf für die Galerie der Trunkenbolde aller Jahrgänge und Hubraumklassen. Hier zeigen Autos, wie sich Ressourcen besser schonen lassen. Doch wir wollen beim Thema Spritverbrauch der Klassiker nicht zu moralisch sein, denn immerhin werden solche Autos heutzutage nicht mehr im Alltag bewegt, womit sich der Spritverbrauch relativiert.