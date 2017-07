Sultan-Roadster: Mercedes-Benz SL 72 AMG (R 129) — 14.07.2017 AMG fahren wie der Sultan von Bahrain 25 der mächtigen Mercedes SL 72 AMG gingen in den 90ern an den Sultan von Bahrain, nur zehn in den freien Verkauf. Einer davon ist zu haben!

Makellos und bärenstark: Die Historie des weißen SL 72 AMG von 1995 ist lückenlos belegt.

Der 7,2-Liter-V12 leistet 532 PS, in 4,6 Sekunden geht es auf Tempo 100.

Roadster wie für den Sultan: Mercedes SL 72 AMG zur Galerie

Nur 35 Exemplare baute AMG im Jahr 1995 vom Mercedes SL 72 AMG mit mächtigem 7,2-Liter V12. Gleich 25 Stück kaufte der Sultan von Bahrain. Die übrigen zehn gingen in den freien Verkauf – und einer von ihnen ist wieder auf dem Markt! Angeboten wird das starke Edelteil von Symbolic International, einem noblen Classic-Car-Spezialisten in San Diego (USA). Das Auto hat eine EU-Zulassung und werde auch verschifft, so der exklusive Autohändler. Wer einen echten Hingucker fahren möchte, hier sind die Details des wohl seltensten AMG-Modells: feinstes AMG-Equipment innen wie außen, unter der Haube der bärenstarke V12 mit 532 PS und bis zu 740 Nm Drehmoment. In 4,6 Sekunden geht es auf Tempo 100, Schluss ist erst jenseits der 300er-Marke. Horacio Pagani war so beeindruckt von diesem Aggregat, dass er die Technik kaufte und in seinen neuen Zonda einbauen ließ!Entwickelt wurde der SL 72 AMG (später SL 73 AMG) auf Basis des SL 600 für besonders betuchte und leistungsorientierte Kunden. Der hier angebotene lief am 10. März 1995 vom Band und ist laut Symbolic International eines der ersten fertiggestellten Exemplare. Seine Historie soll lückenlos belegt sein, es gab lediglich zwei Vorbesitzer – die den Super-Leicht offenbar gut pflegten: Der weiß lackierte AMG-Flitzer ist rostfrei, ohne Unfallschaden und habe lediglich 58.544 Kilometer auf der Uhr, so der Händler. Was er kostet, steht nicht im Angebot. Unter 100.000 Euro dürfte wenig laufen.