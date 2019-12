A UTO BILD hat zehn Dinge zusammengestellt, die Fahrer von alten Autos auf jeden Fall kennen.

Ob zwischen den Rücksitzen, unter dem Kofferraumteppich oder gut versteckt hinter einer Verkleidung: In fast allen alten Autos finden sich Feuerzeuge, oxidierte Münzen oder alte Einkaufszettel von den Vorbesitzern. Oder eklige historische Bonbons in den hinteren Türfächern.

Der Scheibenwischer funktioniert nur in der höchsten Stufe? Man kann den Radiosendender nicht mehr wechseln? Die Hutablage wird von einem Blumendraht an der Kofferraumklappe gehalten? Anfangs ärgert man sich über so etwas, schwört sich, alles so bald wie möglich zu reparieren, aber nach zwei Wochen sieht darüber hinweg – man findet es sogar charmant. Alte Autos haben eben Charakter.