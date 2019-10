Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 130 km/h abstimmen lassen. Nach einem "Spiegel"-Bericht ist ein entsprechender Antrag für Mitte Oktober 2019 geplant. "Ein Tempolimit wäre ein Gebot der Vernunft für eine aufgeklärte Gesellschaft im 21. Jahrhundert", sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir dem Magazin. Özdemir ist auch Vorsitzender des zuständigen Verkehrsausschusses. (dpa/lhp) Die Grünen wollen den Bundestag über einvonabstimmen lassen. Nach einem "Spiegel"-Bericht ist ein entsprechender Antrag fürgeplant. "Ein Tempolimit wäre ein Gebot der Vernunft für eine aufgeklärte Gesellschaft im 21. Jahrhundert", sagte der Grünen-Politikerdem Magazin. Özdemir ist auch Vorsitzender des zuständigen Verkehrsausschusses.

Scheuer strikt dagegen, Schulze zeigt sich offen

Ein Fraktionssprecher bestätigte die Pläne gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Man wolle eine namentliche Abstimmung beantragen, sagte er. Das Tempolimit von 130 ist in einem Maßnahmenkatalog für den Klimaschutz enthalten, den die Grünen-Bundestagsfraktion Anfang September 2019 beschlossen hatte. Mit der Abstimmung will sie nun offenbar die Koalition zwingen, bei dem Thema Farbe zu bekennen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist ein strikter Gegner des Tempolimits. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich dagegen offen dafür gezeigt. Die Sozialdemokraten hatten auf einem Parteitag 2007 beschlossen, sich für ein Tempolimit von 130 einzusetzen. Özdemir sagte dem "Spiegel", die Debatte darüber ähnele "in Teilen dem Versuch, mit US-Republikanern über Einschränkungen für Waffennarren zu sprechen".

Gewerkschaft der Polizei begrüßt den Vorstoß