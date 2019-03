5 Dinge, die nur BMW-Fahrer wissen: 3er, Nieren, Alpina, Fakten

F ünf Dinge, die nur BMW-Fahrer wissen:

Die Marke Alpina veredelte in den 60er- und 70er-Jahren BMW-Modelle. Inzwischen stellt die Firma eigene Performance-Autos auf BMW-Basis her.

Während andere Hersteller nur in der Oberklasse Sechszylinder-Motoren einsetzen, kamen sie bei BMW auch in anderen Segmenten zum Einsatz. Der erste 3er hatte zum Beispiel einen Reihensechszylinder. Die Zylinder werden in Reihe angeordnet, um das typische Rütteln zu verhindern, das beim V-Motor ein Brummen oder Schwingungen durch die Karosserie schickt.