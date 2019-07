Ähnlich bri­sant ist die Situation auch für Lenker von Pakettransportern und Reisemobilen, von denen immer mehr über deut­sche Straßen rollen. Die Wohnzimmer auf Rädern bieten zwar jede Menge Komfort, sind beim Rechtsabbiegen aber sehr unübersichtlich. Trotz großer Doppelspiegel sind Radfahrer, Fußgänger und Tretroller- Piloten oft darin nicht zu erkennen. Blinker an, rechts rum – und schon ist es passiert: Die übersehene Person kommt buchstäblich unter die Räder. Dieses Problem wollte sich Thomas Benthien aus Bad Oldesloe bei Ham­burg nicht länger angucken. "Fürch­terlich, was da jede Woche passiert", sagt der Betreiber einer Werkstatt , die sich auf Hi-Fi und elektronische Nachrüstsysteme spezialisiert hat. Er hat den Gerätemarkt analysiert und einen Prototypen in einem Iveco Dethleffs Globetrotter verbaut. Jetzt sieht der Fah­rer des Zehn-Meter-Ungetüms auf einem Monitor, wenn sich auf der rechten Seite von hinten ein Rad, Tretroller oder Jogger nähert. Das System heißt Axion ICA-B2CH und besteht aus Bildschirm, Blackbox, Kabelsatz und einer guten Kamera, die dank zehn Infra­rotsensoren auch nachts gut sieht. Jeder Fachbetrieb kann es einbauen.

Objektiv und Infrarotsensoren entdecken Radfahrer auch im Dunkeln. Die Kamera wird in den Kunststoff einlaminiert.

Das magische Auge wird in 2,50 Meter Höhe mon­tiert und überwacht von dort den kritischen Be­reich. Dieser beginnt an der Vorderachse und reicht sechs Meter nach hinten. Die Einbauzeit beim Profi beträgt etwa fünf Stunden. Gesamt­kosten: 1600 Euro. Klar, kein Schnäppchen. Aber vor dem Hintergrund, dass diese Technik Leben ret­ten kann, eine gute Investition. "Der wichtigste Arbeitsschritt", so Benthien-Kompagnon und Elektro­nikexperte Stefan Steincke, "ist die Kalibrierung." Dazu muss er das Über­wachungsfeld definieren, einmessen und abspeichern. Und in der Praxis? Sobald sich ein Radfahrer von hinten nähert, setzt das System einen opti­schen und akustischen Alarm ab. Auf dem Monitor ist er gut zu sehen, auch in Bereichen, in denen ihn die Spiegel nicht erfassen. Fährt der Radfahrer in die andere (falsche) Richtung, bleibt der Abbiege-Assi dagegen stumm. Test bestanden!