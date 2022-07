Auf einer ehemaligen US-Raketenabwehrstellung in Bad Kissingen fand die Automesse Abenteuer & Allrad statt. AUTO BILD hat sich umgesehen und stellt die schrägsten Tüftler der 4x4-Welt und ihre Autos vor.

Es begann ganz harmlos: Als gelernter Koch betrieb Peter Rößner in seiner Heimat Bad Kissingen einst ein Restaurant – bis er aus dem beschaulichen Kur- einen Pilgerort für Allradfans machte. Rößner (64) ist Mitbegründer der wohl größten 4x4-Veranstaltung Europas.

"Angefangen haben wir hier mit Incentive-Veranstaltungen in den 1990er-Jahren. Damals durften erfolgreiche Handyverkäufer durch den Matsch fahren." Heute zeigen mehr als 350 Aussteller auf der Messe "Abenteuer & Allrad", was es braucht, um abseits der Straße zu fahren.

Rößner selbst war übrigens bei diversen Rallyes mit einem Service-Lkw dabei. Auf der Paris –Dakar kam er nur knapp mit dem Leben davon. Aber so einen Hünen haut so schnell ja nichts um ...

Eigentlich baut Thomas Scheimer (52) Modulhäuser. "Dann dachte ich mir – warum ein Modul nicht mal auf ein Auto setzen?" Also besorgte sich der Amberger (Bayern) einen Mercedes-Rundhauber und sägte los.

Sein erstes Wohnmobil baute Cord Dayal mit 21 Jahren aus. Aus zwei Unimogs macht er einen, fuhr damit nach Nepal. Inzwischen hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der 43-Jährige entwickelt individuelle Ausbauten für Reisemobilkoffer und Kastenwagen.

Schöne Hölzer, Schubladen mit soliden Schlössern, Marine- statt Camping-technik. "Ich schaue mir an, wie die Menschen zu Hause wohnen. Das übersetze ich aufs Auto."

Wer bei Stephan Wirths ein Reisemobil bestellt, der hat es geschafft. In zweifacher Hinsicht. Erstens finanziell und zweitens die Stufen hoch. Denn in die Expeditionsfahrzeuge von Action Mobil steigt man nicht ein, man erklimmt sie. Drinnen dann: alles vom Feinsten!

Elegant ausgefräste Steckdosenverkleidungen, hochwertiger Möbelbau aus Wildeiche, Fußbodenheizung, Waschtrockner, Dampfgarer, Bose-Soundsystem, WLAN – und sogar eine Tiefkühltruhe.

Mit diesem 6x6-Boliden kann man wochenlang autark unterwegs sein. An Bord des Global XRS 7400 Leopard sind allein 520 Liter Frischwasser (optional 900), dazu 600 Liter Diesel. Und für Strom sorgt die 1440-W-Solaranlage auf dem Dach. Gesamtgewicht: bis zu 26 Tonnen.

Gegründet wurde die Firma übrigens vor mehr als 40 Jahren – von einem Ehepaar Reitz. Die machten Mode-Werbefotos in Afrika. Und damit es die Models etwas bequemer hatten, schafften sie sich ein Offroad-Wohnmobil an – mit Dusch- und Schminkmöglichkeit. Wie heute ...

25 Jahre war Mario Volklandt bei Knaus Tabbert. Inzwischen hat der Mann aus Bayern seine eigene Manufaktur, die 50 Mitarbeiter produzieren für andere Hersteller rund 500 Fahrzeuge im Jahr. Relativ neu ist die eigene Marke: Rhön Camp.

Im Aufstelldach des Bullis befindet sich das Doppelbett (190 x 108 cm), die Markise ist serienmäßig an Bord.

Die baut unter anderem den VW T6.1 aus, und zwar mit schönsten Möbeln und schicken LED-Leuchtstreifen. Volklandt ist von Beruf Schreiner, das sieht man dem Fahrzeug an. Der Rhön Camp Ultimate kostet 75.477 Euro – mit 150-PS-Motor und 7-Gang-DSG.

Geschlafen wird im Aufstelldach oder auf der Schlafbank, wenn's oben mal zu kalt wird. An Bord sind eine Diesel-Standheizung, eine zweite Batterie, 54 Liter Frischwasser. ( Camping im T6.1 mit Wohnbox im Test

"So ein Fahrzeug kostet etwa 250.000 Euro", sagt Green. Wer kauft so was? "Zahnärzte, Bestatter, Schrotthändler", sagt Green und lacht. Er selbst fährt einen Unimog mit Wohnkabine. Demnächst geht's nach Schweden.