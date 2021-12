Ganz so brachial wie der Johann Abt Signature Edition gibt sich der RS6-S nicht, den großen Auftritt beherrscht aber auch er.

Kombi

Felgen

holen dennäher an den Asphalt und setzen die großengekonnt in Szene. Dazu gibt es Sportstabilisatoren für Vorder- und Hinterachse. Falls der Audi auch im Winter bewegt werden soll, bietet Abt auch Winterräder namens "ABT GR" im selben Format etwa für Winter- oder Ganzjahresreifen an.