ergeht in die vierte Runde! 25 Jahre nach dem ersten Sportkombi von Audi präsentieren die Ingolstäder ihrenmit. Neben einer optionalen Allradlenkung wird der RS 6 erstmals als Mildhybrid elektrifiziert.

Schon auf den ersten Metern im großen Kombi fällt auf:und setzt wieder einmal zuman. Welches Gesicht er dabei zeigt, kommt ganz auf dasan. Mit derkommt im RS 6 dasauf. Das Fahrwerk ist komfortabel, ohne schwammig zu sein – so macht auch die Langstrecke Spaß. Imwird der AvantWankbewegungen sind trotzdem noch zu wahrzunehmen. Wen das stört, greift zummit adaptiven Dämpfern. Das ist selbst in der komfortabelsten Einstellung schon rechtund lässt den RS 6 imwerden.

Die optionaledreht die Hinterräder bis zuein und lässt den rund fünf Meter langen Kombi deutlich kürzer wirken. Damit machen selbst engedie Lenkung macht den RS 6. Dank der bis zumit Bereifung und dem optionalenklebt der Kombi in den meisten Situationen geradezu auf der Straße.

Dank 48-Volt-Bordnetz soll der Verbrauch sinken. Der neue Mildhybrid rekuperiert mit bis zu 12 kW.

Derleistet im neuen. Der Sprintsoll laut Herstellerüber die Bühne gehen. Der Motor ist drehfreudig und liefert seine Leistung über ein. Dabei ist der. Wer seinen Gasfuß im Griff hat, kann den Sportkombibewegen. Bei dynamischer Fahrt schmälert diedas dynamische Fahrerlebnis in aufeinanderfolgenden Kurven. Hier reagiert das Getriebe nicht immer so schnell wie erwartet. Werüber die Peddals, umgeht dieses Problem. Sehr erfreulich: Das Getriebe lässt die gewählten Gänge hier sehr lange stehen, ohne einzugreifen. Der Fahrer hat also volle Kontrolle über die aktuelle Fahrstufe.