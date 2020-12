Im Innenraum gibt es viel Carbon. Das Lenkrad ist im Griffbereich mit Leder bezogen. ©ABT Sportsline GmbH

Und auch die Optik des RS 5 wurde angepasst. Auf den ersten Blick fallen die konkaven Abt Sport GR- Felgen auf. Die 21-Zöller sind in mattem Gold lackiert. Außerdem hat der Audi einmit schwarzgerahmten Kiemen inklusive Carbonfinne und einer Abrisskante in Sichtcarbon erhalten. Carbon findet sich natürlich auch im Innenraum: An der Rückseite und im unteren Bereich der Sitze, an der Schalttafel, dem Automatikwahlhebel und am Lenkrad. Bei den beiden letzteren in Kombination mit Leder. Die Türeinstiegsbeleuchtung von Fahrer und Beifahrer projiziert jetzt das Abt-Logo auf den Boden.