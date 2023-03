Zum einen ist das Serienauto schon eine echte Überraschung in Sachen Performance. Und zum anderen steht der neue BMW M2 in den Startlöchern. Wir sind ihn bereits auf dem Salzburgring gefahren, das Ding wird der Hammer. Aber das haben wir ja schon vor ein paar Heften prognostiziert.

Als Tuner will man natürlich immer alles besser machen als das Werk. Oder kleinere Modelle auf das Niveau der Sportler hieven. Beide Facetten beherrschen die Aachener seit Jahren bestens. Unzählige Rekorde auf dem Sachsenring und diverse Testsiege sprechen für das jahrelange Know-how von AC Schnitzer.

Als nun der neue Zweier auf den Markt kam und auch der M240er die Tunerhallen erreichte, war schnell klar: Hier kann man was draus machen. Die Basis fanden die Macher genauso sensationell wie wir, bei der Optik ginge aber noch was, meinte man. Und bis der neue M2 kommt, sollte ein gemachter M240 genauso viel Freude machen. Dass die Aachener da mal nicht den Mund zu voll nehmen.

Zusätzliche PS und Drehmoment-Plus durch Leistungskit

Direkt vergleichen kann man die beiden G87er-Modelle maximal subjektiv. Die Motoren sind zwar in etwa baugleich, der eine mit einem, der andere mit zwei Turboladern. Zudem hat der neue M2 Hinterradantrieb und schon von Haus aus 460 PS. Beim Drehmoment kann Schnitzer aber jetzt bereits beim M240i mehr bieten.

Im 4562 Euro teuren Leistungskit gibt es neben 46 zusätzlichen PS auch ein Drehmoment-Plus von 500 auf 600 Newtonmeter (M2 G87, 550 Nm). In 3,9 Sekunden soll der Schnitzer-BMW auf 100 gehen, der neue M2 in 4,1 Sekunden. Und ich nehme mal die Längsdynamik vorweg: "AC-AC 2420" schafft den Standardsprint in sage und schreibe 3,83 Sekunden.