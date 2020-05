H

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Vier Endrohre und ein heftiger Diffusor kennzeichnen das Heck des Acura TLX Type S.

onda vertreibt in den USA und in Hongkong unter dem Namen Acura Sportwagen . Bald ist auch ein waschechter BMW M3 -Gegner darunter, der TLX Type S! Wie der aussieht, verraten ein Teaser vom Heck und einige auf dem Instagramaccount von Cochespias aufgetauchte Leakbilder.Die coupéhafte Limousine ist zwar nicht so kompromisslos auf Sport getrimmt wie ein Civic Type R , macht aber doch einiges her. Die Scheinwerfer sind zu schmalen Schlitzen verengt, die durch das Tagfahrlicht optisch noch aggressiver wirken. Große Lufteinlässe und ein Front-Splitter unterstreichen den Sportcharakter.In die Heckschürze mit ordentlichem Diffusor sind insgesamt vier große Endrohre eingelassen, je ein paar an beiden Außenseiten. Etwas enttäuschend wirkt der Innenraum. Der sieht auf dem geleakten Bild eher gediegen als sportlich aus. Eine wuchtige Mittelkonsole trennt Fahrer und Beifahrer, der aufgesetzte Zentralbildschirm sitzt geradezu verloren in seiner Vertiefung auf dem Armaturenbrett.