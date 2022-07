Deutschland ist im Urlaub – oder auf dem Weg dahin. In fünf weiteren Bundesländern beginnen an diesem Wochenende (15. bis 17. Juli 2022) die Sommerferien. Heißt auch: Die Autobahnen und Fernstraßen werden voll. Grund genug, sich die aktuelle ADAC-Stauprognose genau anzuschauen.

Auch in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schließen die Schulen in diesen Tagen, wodurch mittlerweile Familien aus neun Bundesländern in den Urlaub starten könnten.

Mancherorts sind auch viele unterwegs, die sich nicht an Ferientermine halten müssen. Logische Folge: Autoreisende brauchen am Wochenende besonders viel Geduld. Laut ADAC droht auf einigen Abschnitten der Urlauber-Autobahnen zeitweise Schritttempo.

Hier drohen am Wochenende die längsten Staus



Das gilt vor allem für die Routen Richtung Meer oder in den Süden. Extrem groß ist die Staugefahr auch auf den Zufahrtsstraßen in die Mittelgebirge, die Naherholungsgebiete und Seenlandschaften. Da die Ersten bereits wieder auf dem Nachhauseweg sind, wird es auch auf den Autobahnen in Richtung Norden nicht überall störungsfrei laufen. (So bilden Sie eine Rettungsgasse!)

Zoom Wenn auf der Autobahn Stillstand herrscht: nie das Bilden einer Rettungsgasse vergessen!



Die Spitzen-Stauzeiten seien Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag, warnt der ADAC. Wer kann, sollte auf ruhigere Alternativrouten oder auf einen anderen Reisetag, zum Beispiel Montag oder Dienstag, ausweichen.

Immerhin gibt es etwas Erleichterung durch das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August samstags von 7 bis 20 Uhr gilt – zusätzlich zum generellen Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen.

So viele Autobahnbaustellen gibt es



Hoher Zeitverlust droht naturgemäß auch an Baustellen. Laut ADAC gibt es in Deutschland aktuell 953 Autobahnbaustellen, damit liegt die Zahl weiterhin auf sehr hohem Niveau. Immerhin ist während der Ferien mit weniger Tagesbaustellen zu rechnen.

Zoom Vor Autobahnbaustellen mit Fahrbahnverengungen herrscht naturgemäß Staugefahr.





Die am 20. Juli 2021 vorgestellte und viel kritisierte Autobahn-App des Bundes ist auch ein Jahr und 750.000 Downloads später keine große Hilfe. Nach wie vor hat sie keine Navigationsfunktion mit Ausweichempfehlungen in Echtzeit, auch eine Sprachsteuerung und eine Integration in Apple CarPlay oder Android Auto fehlen weiterhin. Autoreisende sollten daher in jedem Fall ihr Navi im Auge und den Verkehrsfunk im Ohr behalten.

• Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee • Großräume Hamburg und Berlin • A1 Bremen – Lübeck • A3 Würzburg – Nürnberg – Passau • A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden • A5 Karlsruhe – Basel • A6 Nürnberg – Heilbronn • A7 Hamburg – Flensburg • A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte • A8 Stuttgart – München – Salzburg • A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München • A10 Berliner Ring • A11 Berlin – Dreieck Uckermark • A19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock • A24 Hamburg – Berlin • A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen • A72 Leipzig – Chemnitz – Hof • A93 Inntaldreieck – Kufstein • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen • A99 Autobahnring München

Auch auf den Straßen im Ausland herrscht viel Betrieb. Zu den Problemstrecken zählen Tauern-, Fernpass-, Arlberg-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den Mittelmeerküsten. Auch der Urlauberverkehr Richtung Nordeuropa wird laut ADAC beträchtlich sein.

In Österreich ist entlang von Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn wegen der Sperrung von Ausweichrouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Wer mit dem Auto in die Niederlande fährt, der sollte längere Fahrzeiten einkalkulieren, da Landwirte zuletzt immer wieder wichtige Straßen des Landes blockierten.

Bei der Fahrt in die Nachbarländer sollten an den Grenzen Wartezeiten von rund 60 Minuten eingeplant werden; für Fahrten nach Slowenien und Kroatien, Griechenland und in die Türkei deutlich mehr, so der ADAC.