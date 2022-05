Corona, Quarantäne und Lockdown waren einmal, es darf wieder nach Herzenslust gereist werden. So zumindest scheint es kurz vor Christi Himmelfahrt 2022. Alle Urlauberinnen und Ausflügler, die am langen Wochenende mit dem Auto unterwegs sind, müssen sich auf teils längere Staus einstellen – und das schon ab Mittwochmittag.

Autobahnen in den Ballungsräumen sind zeitweise sehr staugefährdet, wie der ADAC in seiner Stauprognose mitteilte. Die erste Spitze sei bereits am Mittwoch, den 25. Mai zwischen 13 und 19 Uhr zu erwarten. Die Rückreisewelle werde am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen. Vor allem diein den Ballungsräumen sind zeitweise sehr staugefährdet, wie derin seinermitteilte. Die erste Spitze sei bereits am Mittwoch, den 25. Mai zwischen 13 und 19 Uhr zu erwarten. Die Rückreisewelle werde am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen.

Die Gründe für die vollen Straßen: In den Bundesländern Hamburg und Sachsen-Anhalt enden einwöchige Ferien; in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Freitag nach dem Feiertag offiziell schulfrei. Auch anderswo dürften sich viele Menschen diesen Brückentag frei nehmen. Und: An den mehr als 1000 Baustellen im Land müssen Autofahrer ohnehin Geduld aufbringen.

Auch auf den Zufahrtsstraßen mancher Ausflugsregionen in den benachbarten Alpenländern dürfte es lebhaft zugehen So etwa in Österreich in rund um die Kärntner Seen, das Salzkammergut, der Neusiedlersee sowie die Erholungsgebiete der Schweizer Kantone Tessin und Wallis. Etwas längere Fahrzeiten gelte es auch auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route einzuplanen, so der ADAC . Mehr als 30 Minuten Wartezeit bei der Ein- und Ausreise sei an den Grenzen aber nicht zu erwarten.

