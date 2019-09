ohnwagen-Hersteller Adria wagt sich in ein neues Terrain und bietet seinen Kunden ab sofort die neue Luxus-Linie Astella an. Das Besondere: Der Astella-Wohnwagen soll die Vorteile eines flexiblen, ortsungebundenen Wohnwagens mit der luxuriösen Ausstattung und dem Platzangebot eines Tinyhouse kombinieren. Zum Start gibt es drei Grundrisse für Paare und Familien. Der Preis für einen Caravan liegt zwischen 50.000 und 60.000 Euro.

Der Außenbereich des Caravans ist mit LED-Lichtern ausgestattet. So werden die abgerundeten Ecken der Astelle-Modelle nachgezeichnet.

Der neue Astella baut auf einem integrierten Alko-Chassis mit extrabreiter Comprex-Karosserie auf. Die Aufbaulänge des Caravans liegt je nach Grundriss zwischen 8,99 und 10,02 Meter, die Breite beträgt 2,52 Meter. Der Wohnbereich wird durch eine bisher einzigartige Panorama-Doppeltür betreten. Passende Panorama-Fenster gibt es dazu. Die Panorama-Idee hat sich Adria bereits patentieren lassen. Alle Räume sind hoch modern und komfortabel eingerichtet. Das heißt: Designer-Küche mit hochwertigen Corian-Arbeitsplatten, Luxus-Bad, hochwertige Polstermöbel in den Varianten "Bluestar" und "Silverstar", Adria-Matratzen mit Octaspring-Technologie sowie eine Alde-Fußbodenheizung. Außerdem gibt es ein steuerbares Beleuchtungssystem im Innenraum, was unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen kann. Der Außenbereich ist ebenfalls mit LED-Lichtern ausgestattet. Diese zeichnen die abgerundeten Ecken der Astella-Modelle nach und sorgen für eine wohlige Atmosphäre, wenn man bei einem Glas Wein auf der Terrasse den Abend ausklingen lässt. Die Multimedia-Ausstattung verspricht ein Bose-Sound-System, USB-Anschlüsse und einen Bluetooth-Verstärker. Für den Einbau einer optionalen Klimaanlage ist alles vorbereitet. Extra geordert werden muss die Adria "Match smart control" Steuerung. So kann mit dem Smartphone oder dem Tablet die Heizung, das Licht, die Klimaanlage und die Versorgung gesteuert werden.