Adventskalender 2020 Zum Angebot Roboter Adventskalender Preis*: 24,99 Euro VW Käfer Adventskalender Preis*: 39,73 Euro Revell Porsche 356 B Coupé Preis*: 37,99 Euro Revell Deutz D30 Preis*: 41,91 Euro Revell Ford Shelby GT Preis*: 53,99 Euro Stahlwille Adventskalender Preis*: 118,88 Euro Hazet Santatools Preis*: 48,73 Euro Wera Adventskalender Preis*: 46,57 Euro Brüder Mannesmann Adventskalender Preis*: 55,03 Euro Gedore Adventskalender Preis*: 34,68 Euro *Preis: Amazon-Preis am 13.11.2020 *Preis: Amazon-Preis am 13.11.2020

er Dezember rückt näher, bald beginnt die Vorweihnachtszeit. Und wer die Vorfreude bis zum Weihnachtsfest so richtig auskosten will, braucht – ganz klar – einen Adventskalender. Und die sind nicht nur was für Kinder. Selbst für Bastler und Autofans gibt es tolle Sets, bei denen sich hinter 24 Türchen ein Bastelprojekt oder ein Steckschlüsselsatz verbergen. AUTO BILD zeigt neue Adventskalender, die das Warten auf Weihnachten verschönern.