Wohnmobil-Test Ahorn Van 620

Wenig erinnert die Firmenzentrale von Ahorn Camp in Speyer an das unbeugsame gallische Dorf aus den Asterix-Comics: Hier leisten sie ehrlichen Widerstand. Der Familienbetrieb um Alexander Reichmann will nicht irgendein Fisch im großen Becken sein. Nein, den Neustart des vor 30 Jahren gegründeten Unternehmens markierte 2013 die bewusste Wahl von Renault als Basisfahrzeug. Nicht Fiat . Alleine das garantiert seither erhebliche Aufmerksamkeit in der vom Ducato dominierten Szene.

Die Partnerschaft mit Renault bietet nicht nur technische Vorteile

Die prägnante Schnauze kombiniert Truck-Attitüde mit einer Dosis Sport-Appeal. 2019 startete Ahorn Camp mit dem Van eine neue Baureihe. Sie ergänzt die erfolgreichen Alkoven und Teilintegrierten. Auch beim Kastenwagen blieb es bei der Partnerschaft mit Renault, die nicht nur technische Vorteile bot, weil die neuen Emissionsvorgaben für die 6d-Temp-Diesel der Franzosen kein Problem darstellten (im Unterschied zu Fiat), sondern auch in Sachen Vertrieb: Ahorn weiß einige große Renault-Partner auf seiner Seite und nutzt deren Stärke vor Ort gezielt für seine Produkte. Verkäufer werden speziell geschult, und schon vor Corona setzten die Speyerer ganz zeitgemäß auf Videoberatung. Der Van überzeugt jedoch auch ohne große Worte: Nach dem umfassenden 2019er Facelift zeigt sich der ursprünglich 2010 vorgestellte Renault Master rundum frisch. Das betrifft die prägnante Schnauze, die ein bisschen Truck ist und dennoch eine Dosis Sport-Appeal nicht verhehlen mag – und das ist nicht zu viel versprochen, denn die neuen Motoren (von Beginn an mit AdBlue und SCR-Kat) überzeugen mit Agilität und Drehmoment. Die kleinste Version, ein 135 PS starker 2,3-Liter, bietet bereits eine gute Basis. Unser Testwagen war mit 150 PS motorisiert (plus 1257 Euro), das mittlere Modell, das mit 385 Newtonmeter Drehmoment sehr ordentlich antritt und – nicht zuletzt wegen der Twin-Turbo-Technik – ausreichend Reserven in allen Lebenslagen bietet. Die Spitze markiert ein 180-PS-Aggregat, ebenfalls mit 2,3 Liter Hubraum.

Manches fällt beim Ahorn Van 620 anders aus als gewohnt

Das Master-Cockpit erinnert an einen Pkw – ähnlich agil fährt er sich auch. Betont sportlich gibt sich der Renault schon vor dem Start Beim kurzen Selbsttest schlagen beide Instrumentennadeln voll aus, und auch sonst wirkt der neue Master modern und erinnert eher an einen Pkw denn einen Transporter . Der zweite Airbag jedoch ist Bestandteil des 2525 Euro teuren Chassis-Pakets, das zudem elektrische Fensterheber und Außenspiegel, eine Geschwindigkeitsregelung, Traktionskontrolle und Armlehnen umfasst. Eine Berganfahrhilfe ist ebenfalls dabei, weitere Assistenten sowie eine Automatik (1842 Euro) kosten extra. Hinter dem Renault-Steuer fühlen sich selbst große Menschen wohl. Die komfortablen Sitze liefert Ahorn gegen Aufpreis im Stoff des Wohnraums, zudem punkten sie mit aufblasbarer Lordosenstütze, zwei Armlehnen und verschiebbarem Sitzkissen. Das alles sind keine Revolutionen, und doch fällt manches anders aus als gewohnt. Auf neue Akzente setzt Ahorn Camp auch beim Ausbau des Kastenwagens. Mit seiner 6,20 Meter langen Version trifft Renault exakt die Mitte zwischen den beiden populären Ducato-Größen von 6,00 und 6,36 Metern. Am typischen Grundrisslayout ändert das nichts. Die Küche steht im Bereich der Schiebetür, gegenüber findet sich eine Sitzbank samt Tisch, dahinter das Bad, und im Heck sind zwei Einzelbetten, die sich mit einem Polsterstück verbinden oder hochklappen lassen. Dann passen sogar Fahrräder oder anderes Sperrgut ins Auto.

Außen und innen punktet der Ahorn Van mit seinem Design