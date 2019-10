Ahorn Van City: Wohnmobil-Test

Städtereisen sind so beliebt wie nie. Für Wohnmobilfans bieten sich in diesem Fall wendige Camper wie der Van City als ideale Begleiter an. Ist sein Name Programm oder taugt er auch für die große Fahrt?

K nuffig sind sie, die kleinen Camper vom Schlage eines Crosscamp oder eines Pössl Campster. Und obendrein auch praktisch, denn mit ihren kompakten Abmessungen wieseln sie so wendig durch den Alltag wie ein herkömmlicher Van. Nur bei manchen Tiefgaragen und Parkhäusern kann's eng werden. Das gilt unter anderem für den neuen Ahorn Van City auf Basis des Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden nuffig sind sie, die kleinen Camper vom Schlage eines Crosscamp oder eines Pössl Campster. Und obendrein auch praktisch, denn mit ihren kompakten Abmessungen wieseln sie so wendig durch den Alltag wie ein herkömmlicher Van. Nur bei manchen Tiefgaragen und Parkhäusern kann's eng werden. Das gilt unter anderem für den neuen Ahorn Van City auf Basis des Renault Trafic . Mit einer Höhe von 2,03 Metern passt er zwar in viele, aber nicht in alle. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch die Speyerer Marke Ahorn um ihren umtriebigen Chef Alexander Reichmann in diese Nische vorstoßen würde. Immerhin zählt die Firma nach eigenen Angaben zu den am schnellsten wachsenden Reisemobil-Unternehmen Deutschlands und wurde schon mehrfach für diese Dynamik ausgezeichnet.

Kleinen Nachteile der Kompaktheit sind zu verzeichnen

Bauartbedingt: Sind Aufstelldach und Blende zu, bleibt nur wenig Kopffreiheit Das ist er: Ein nett gestalteter und auf den ersten Blick sauber verarbeiteter Camper mit großer Schiebetür und praktischen Schiebefenstern sowohl links als auch rechts. Der Aufbau unseres Testmobils vom Beginn der Serienfertigung (es hatte gerade mal 67 Kilometer auf dem Tacho) wirkt mit seinen vielen großen und kleinen Ablagen durchdacht. Praktisch sind zum Beispiel die beiden großen Schubladen unter der Rücksitzbank. Die Vordersitze fühlen sich wulstig an und bieten Großgewachsenen nur wenig Oberschenkelauflage. Das stimmt uns zunächst skeptisch, erweist sich aber beim Fahren als unproblematisch – auch bei längeren Fahrten sitzt man vorne durchaus bequem. Die Kopffreiheit im Wohnbereich ist bauartbedingt bei geschlossenem Aufstelldach und zugeschobener Blende mäßig. Dass es gar nicht so einfach ist, knappen Raum ideal auszunutzen, zeigen die kleinen Nachteile der Kompaktheit: An den Vordersitzen hat der Van City zum Beispiel nur jeweils eine Armstütze (zur Fahrzeugmitte hin, Option). Wer den Fahrersitz drehen will, muss das Lenkrad axial ganz nach vorne schieben und die Handbremse lösen. Alles ein bisschen fummelig, aber selbsterklärend, genau wie der Ver- und Entriegelungsmechanismus des großen Aufstelldachs. Labberig wirken die mit Klettverschlüssen an den Seriensitzen befestigten Sitzbezüge vorn, die farblich auf das Innenraumdesign abgestimmt sind. Sie sind (neben dem vorderen Stoßfänger in Wagenfarbe) Teil des Design-Pakets für 680 Euro. Ein nett gestalteter und auf den ersten Blick sauber verarbeiteter Camper mit großer Schiebetür und praktischen Schiebefenstern sowohl links als auch rechts. Der Aufbau unseres Testmobils vom Beginn der Serienfertigung (es hatte gerade mal 67 Kilometer auf dem Tacho) wirkt mit seinen vielen großen und kleinen Ablagen durchdacht. Praktisch sind zum Beispiel die beiden großen Schubladen unter der Rücksitzbank. Die Vordersitze fühlen sich wulstig an und bieten Großgewachsenen nur wenig Oberschenkelauflage. Das stimmt uns zunächst skeptisch, erweist sich aber beim Fahren als unproblematisch – auch bei längeren Fahrten sitzt man vorne durchaus bequem. Die Kopffreiheit im Wohnbereich ist bauartbedingt bei geschlossenem Aufstelldach und zugeschobener Blende mäßig. Dass es gar nicht so einfach ist, knappen Raum ideal auszunutzen, zeigen die kleinen Nachteile der Kompaktheit: An den Vordersitzen hat der Van City zum Beispiel nur jeweils eine Armstütze (zur Fahrzeugmitte hin, Option). Wer den Fahrersitz drehen will, muss das Lenkrad axial ganz nach vorne schieben und die Handbremse lösen. Alles ein bisschen fummelig, aber selbsterklärend, genau wie der Ver- und Entriegelungsmechanismus des großen Aufstelldachs. Labberig wirken die mit Klettverschlüssen an den Seriensitzen befestigten Sitzbezüge vorn, die farblich auf das Innenraumdesign abgestimmt sind. Sie sind (neben dem vorderen Stoßfänger in Wagenfarbe) Teil des Design-Pakets für 680 Euro.

Alles zum Thema Wohnmobile

Für Komfort und Sicherheit muss man draufzahlen

Die variable Rücksitzbank wird bei Bedarf zu einem zweiten Bett. 1,12 x 1,86 Meter sind allerdings nicht üppig. Das hat er: Einen attraktiven Grundpreis von 39.500 Euro. Klingt gut, doch wer Wert auf Komfort und Sicherheit legt, muss draufzahlen: Sinnvolle Extras wie Einen attraktiven Grundpreis von 39.500 Euro. Klingt gut, doch wer Wert auf Komfort und Sicherheit legt, muss draufzahlen: Sinnvolle Extras wie Klimaanlage (1490 Euro), Navi-Paket (700 Euro) oder das Chassis-Paket von Renault (2590 Euro) treiben den Preis nach oben. Letzteres umfasst neben einem Beifahrerairbag auch ein MP3- Radio mit Bluetooth-Freisprechanlage, elektrische Fensterheber, elektrisch verstellbare Außenspiegel, Armlehnen, Tempomat, das heutzutage eigentlich obligatorische ESP mit ASR, einen Berganfahrassistenten, Schmutzfänger vorne sowie eine Traktionskontrolle. Bei ihr kann über eine Taste neben dem Lenkrad ein spezieller Modus für besonders weichen Untergrund aktiviert werden. Unser Testmobil hatte zudem das erwähnte Design-Paket sowie die optionale silber-graue Metalliclackierung (890 Euro). Hinzu kommen die Markise (680 Euro) und 17-Zoll-Alufelgen (600 Euro). Überzeugend wirkt die variable Rücksitzbank, die sich an eine Vielzahl von Transportaufgaben anpassen und bei Bedarf zu einem zweiten Bett umfunktionieren lässt – samt Zugriff zu den hinteren Rolloschränken.

Im Eco-Modus ist eine Reichweite jenseits der 1000 Kilometer drin