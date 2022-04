Die Frage, was mit den ausrangierten Batterien der Elektroautos passiert, treibt die Automobilhersteller zunehmend um. Momentan kristallisieren sich zwei Wege heraus: Entweder setzt man auf Recycling, um die teuren Elemente der Akkus sofort wiederzuverwenden. Oder man nutzt die Batterien als Energiespeicher weiter, um zum Beispiel Lademöglichkeiten für Elektromobile in urbanen Gebieten zu schaffen und so das Stromnetz zu entlasten.