VW ist trotz Dieselskandal so gut aufgestellt wie nie, die Investition in Wertpapiere könnte sich lohnen. Diese Auto-Aktien bieten Anlegern gutes Potenzial.

W er in Auto-Aktien investieren will, muss aktuell Mut mitbringen. Kommende Fahrverbote und scharfe CO2-Vorgaben zwingen die Hersteller zum Umdenken. Auf der anderen Seite wollen die Menschen weltweit Auto fahren und private Anleger suchen nach profitablen Möglichkeiten, ihr Geld zu investieren. Für sie könnte es sich lohnen, ihr Geld gezielt in die Aktien bestimmter Hersteller zu stecken.