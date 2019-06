Zusammenfassung:

Sympathiepunkte vergeben wir zwar nicht beim Testen, heimsen aber gerne welche ein. Und das ist gar nicht so schwer bei diesen drei: Einen hochgereckten Daumen gibt es an der Zapfsäule schon alleine für den Seltenheitswert. Dabei interpretierenunddas Themasehr unterschiedlich.

Der 2015 gestartete Talisman setzt auf, fühlt sich folglich am luftigsten an. Die ein Jahr jüngere Giulia folgt optisch und vor allem mit dem lang herbeigesehntender klassischen Limousinenblaupause. Und das frische und flache,von Peugeot (seit 2018) hat als einziges eine großen Heckklappe. Was die Formen vermuten lassen, bestätigt sich innen. Die kurzen Fondtüren des Alfa erschweren den Zugang, die Füße finden nur wenig Platz. Im flachen Peugeot wird es dagegen um den Kopf herum knapp. Passagiere über 1,70 Meter könnten hier Probleme kriegen. Echtesin der zweiten Reihe bietet allein Monsieur Talisman, in den man sich dank deram leichtesten hinein- und auf die gemütlichen Ledersessel plumpsen lassen kann.

Ähnlich sieht es vorne aus. Aber: Ist der Peugeot mit demausgestattet, sind selbst auf den Vordersitzen deutliche Abstriche bei der Kopffreiheit hinzunehmen. In der Giulia ist das Raumgefühl ziemlich mau. Grund: Die A-Säulen ragen zu sehr in Richtung Automitte, kommen so den Köpfen von Fahrer und Beifahrer nah. Densichert sich der Talisman vor allem dank seines üppigen Kofferraums. Keine Größe zeigt er dagegen bei der Verarbeitung. Klappernde Kopfstützen sind schon bei kleinen Bodenwellen zu vernehmen. Rollt der Renault dann über kantige Kopfsteinpflaster, gibt es die volle Dröhnung. Alles vibriert, zittert und knistert. Und wir fragen uns: Haben die im Werk wirklich alle Schrauben fest angezogen? Doch auch der Alfa verlangt Nachsehen, etwa bei Verkleidungsteilen mit viel Bewegungsspielraum, zuckender elektrischer Sitzverstellung und leicht variablen Spaltmaßen. Denvermittelt der Peugeot – echt liebevoll zusammengebaut!Bei den beiden Franzosen kostet es etwas mehr Zeit, sich an die Bedienung zu gewöhnen. Im Gegensatz zur Giulia. Sie besitzt neben klassischen Rundinstrumenten ein separates Bedienfeld für die Klimaanlage und einenzur Steuerung von Navi und Co. Bei Talisman und 508 lässt sich das über zentral angebrachte Touchscreens einstellen. Pluspunkte gibt es aber für den Peugeot: Festtasten und wenigermachen die Handhabung nicht ganz so schwer wie im Talisman.