Tracktool: Der C 63 S lässt sich leicht und schnell bewegen, schafft die schnellste Runde in 1:34,90 min.

Mitschnappt sich die Limousine das Asphaltband, und zwar ganz ohne mit dem Heck zu schlingern,oder Lastwechselreaktionen. Kurz: Ein C 63 macht einen. Dieteilt (übrigens unserer Einschätzung nach in Stellung "Comfort" am besten)und mit der genau richtigen Portionmit, was die Bitumenschicht so an Konturen hergibt. Nur werin die Biegung sticht, lässt die Limousine zu ungestüm über die Vorderräder schiebend an Tempo verlieren. Abhilfe: Leichtes Öffnen der Lenkung, etwas Gas, und der Mercedes nimmt den Radius wie vorgesehen. Mitaus der Biturbobeatmung, aber auch mit der unerwarteten Zärtlichkeit der neunfach (!) verstellbaren Traktionsregelung lässt sich der C 63 dann amwieder. Das fühlt sich trotz möglichem unddann beherrscht, sicher, aber auch genügend ausgereizt an.