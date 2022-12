Auch wenn es angesichts der Handwerkskunst schwer ist, nur ein Designmerkmal als Highlight hervorzuheben, so hat das ikonische "Double Bubble"-Dach eine besondere Erwähnung verdient. In der Zagato-Geschichte findet sich diese einst innovative Designlösung bei vielen Coupé-Modellen wieder (beispielsweise Fiat 750 Abarth Zagato oder Aston Martin V12 Zagato , um nur zwei zu nennen). Bei der neuesten Kreation ist die gesamte Dachpartie in Sichtcarbon ausgeführt, was für einen schönen Kontrast zum grünen Lack (höchstwahrscheinlich "Verde Montreal ") sorgt.